Титанові щелепи. Стоматологи попереджають: нові зуби Каньє Веста можуть викликати задуху

Медики розповіли про побічні ефекти прикрас для зубів, які так популярні серед зірок.

46-річний американський репер Каньє Вест днями блиснув новими "зубами" — насправді він замінив свої зуби титановими протезами вартістю 850 000 доларів. Музикант показав нові зуби в соціальних мережах і порівняв себе з культовим лиходієм із франшизи про Джеймса Бонда, який називав себе Щелепи, пише Daily Mail.

Джерела, наближені до зірки, стверджують, що насправді Каньє Вес зовсім не видаляв свої справжні зуби, а лише помістив на них дорогий зубний протез. По суті, його нова "титанова посмішка" є "грілзом" — фіксованою декоративною накладкою, що закриває зуби. Зазначимо, що останніми роками грілзи стали надзвичайно популярними серед зірок — вони раз у раз виблискують новими зубними прикрасами, зробленими з дорогоцінних металів і каменів.

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На жаль, стоматологи не оцінили нові віяння моди, а тому вже давно попереджають про "підводні камені", з якими стикається людина, що використовує грілзи. На хвилі новин про нову "титанову посмішку" Каньє Вета медики вирішили ще раз описати всі побічні ефекти, з якими може зіткнутися людина з грілзами.

За словами провідного лікаря приватної практики Smileworks Liverpool, доктора Емджей Роуланд-Варманн, подібні зубні прикраси фактично є "пасткою для зубного нальоту". Таке накопичення бактерій може призвести до карієсу, неприємного запаху з рота, а також захворювання ясен.

Зазначимо, що більшість грілзів являють собою чохли, які можна надягати й знімати, проте деякі з них все ж приклеюються безпосередньо до зуба за допомогою спеціального стоматологічного клею.

Нова улібка Каньє Веста Фото: Instagram

Роуланд-Варманн попереджає, крім ризику того, що зубні прикраси стануть "пасткою для зубного нальоту", вони також можуть стати причиною задухи та зношують захисне покриття наших зубів.

Клінічний директор міжнародної мережі стоматологічних послуг Impress доктор Річард Маркес, підтримує ідею того, що грілзи насправді можуть нашкодити зубам. Такі зубні прикраси здатні спричинити проблеми з чищенням зубів, внаслідок чого накопичуватиметься наліт. Згодом це може призвести до розвитку карієсу, неприємного запаху з рота, а також проблем із яснами.

Небезпеку також становить і клей, який використовується для встановлення грілз. Доктор Маркес припускає, що він може містити шкідливі хімічні речовини, здатні завдати шкоди зубам і яснам.

У результаті медики зійшлися в одному, якщо люди все ж не можуть відмовитися від ідеї встановлення зубних прикрас, їм слід ретельно стежити за гігієною порожнини рота, а також частіше відвідувати стоматолога для оглядів.

Раніше Фокус писав про те, що без брекетів і зубної пасти: чому у доісторичних людей такі білі й рівні зуби.