Якщо поглянути на Сахару з космосу, можна побачити її гігантське "око": 50 км у діаметрі (відео)

Як з'явилося геологічне диво, яке згори має вигляд величезного ударного кратера, розташованого в самому серці пустелі.

У 1960-х роках гігантське стародавнє геологічне утворення астронавти використовували як орієнтир. Спочатку геологи вважали, що "Око Сахари", також відоме як структура Рішат, є величезним ударним кратером, проте все виявилося не зовсім так, пише IFLScience.

Дослідники провели додаткові аналізи осадових порід, що складають центральний купол "Ока Сахари", і змогли датувати це утворення пізнім протерозоєм — між 1 і 542 мільйонами років тому. Існувала навіть теорія, що це геологічне диво Землі є залишками загубленого міста Атлантиди. На таку думку дослідників наштовхнула кругла форма структури, яка нібито нагадувала землю, описану Платоном.

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У реальності ж "Око Сахари", імовірно, сформувалося внаслідок процесу, відомого як "складання" — унаслідок цього процесу формується так звана симетрична антиклиналь. Науковці зазначають, що складчастість виникає внаслідок тектонічних сил, які діють з обох боків — осадова порода стискається. Якщо порода холодна і крихка, вона, ймовірно, розколеться, проте досить щільна і тепла порода перетвориться на "складку" на тілі Землі. Зазначимо, що складки, які утворюються вгору, називають антикліналлю, а вниз — синкліналлю.

Дослідження 2014 року запропонувало нове пояснення появи "Ока Сахари". Вчені припустили, що геологічна структура була сформована внаслідок того, що розплавлена вулканічна порода виливалася на поверхню, створюючи форму купола. Після цього вона охолола і зруйнувалася, утворивши кільця, які ми бачимо сьогодні. Тоді автори дослідження припустили, що на формування "Ока Сахари" вплинув поділ суперконтиненту Пангея.

Діаметр геологічної аномалії становить неймовірні 50 кілометрів і являє собою суміш осадочних і магматичних порід. Вчені виявили в кільцях різні типи каменів, що руйнуються з різною швидкістю, внаслідок чого на поверхні утворюються візерунки різних кольорів.

Дослідження показали, що в центрі "Ока Сахари" знаходиться купол, ширина якого становить близько 1 кілометра. Зазначимо, що сьогодні "Око Сахари" все ще є геологічною загадкою для вчених — з моменту відкриття вони так і не змогли дійти до спільного знаменника щодо того, як вона сформувалася.

У 2022 році "Око Сахари" також визнали одним зі 100 об'єктів геологічної спадщини, визнаних Міжнародним союзом геологічних наук (IUGS).

Раніше Фокус писав про те, що астронавт сфотографував світний "череп", прихований від усіх у Сахарі.