Час, коли Сонце зникло: як це, пережити полярну ніч на узбережжі Норвегії

Дослідники розповіли про це сюрреалістичне видовище, що заливає пейзаж приголомшливим світлом.

Більшість людей можуть на власні очі поспостерігати за полярною ніччю в Північній півкулі, у Норвегії, деяких частинах Аляски, Канаді, Гренландії, Фінляндії, Росії або Швеції. При цьому єдиною ділянкою суші в Південній півкулі, де можна спостерігати полярну ніч, є Антарктида, пише Space.

На жаль, більшість людей на Землі можуть ніколи не побачити цього видовища. Утім, не варто засмучуватися, дослідники детально описали, як це спостерігати полярну ніч на узбережжі Норвегії.

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Що таке полярна ніч

У цей час сонце не підіймається над обрієм у межах полярних кіл — Полярного і Північного — у зимові місяці. У Північній півкулі полярна ніч, як правило, спостерігається в період з вересня по березень, у Південній — з березня по вересень залежно від часу і дати.

Зазначимо, що існує також явище протилежне полярній ночі — "опівнічне сонце". Під час цього явища сонце навпаки — ніколи не заходить. Обидва ці явища спричинені обертанням Землі навколо Сонця.

Наша планета обертається навколо нахиленої на 23,4 градуса осі, в результаті бувають періоди в році, коли полярні кола або повністю закриті від Сонця — полярна ніч, або постійно піддаються його впливу — опівнічне сонце.

Чи завжди темна полярна ніч?

За словами дослідників, поширена хибна думка, що, оскільки сонце ніколи не встає, настає непроглядна темрява. Однак усе не зовсім так. Наприклад, під час полярної ночі в Норвегії були періоди цілковитої темряви, проте більшу частину днів усе ж таки не було завжди темно: щодня протягом кількох годин небо над головою висвітлювало м'яке блакитне світло.

Вчені зазначають, оскільки в цей час немає прямого сонячного світла, спостережувані проблиски викликані заломленням сонячного світла в атмосфері Землі.

Рожевий "Пояс Венери" кілька разів з'являвся під час полярної ночі в Норвегії Фото: Daisy Dobrijevic

Пояс Венери

"Пояс Венери", також відомий як "антисутінкова арка", як правило, видно лише перед сходом сонця, або після його заходу, коли сонце перебуває за горизонтом. Це атмосферне явище виникає, коли наша планета блокує сонячне проміння і відкидає тінь майже на 180 градусів від горизонту. Над тінню — між 10 і 20 градусами над горизонтом — знаходиться Пояс Венери.

Відомо, що рожевий відтінок виникає, коли сонячне світло проходить через атмосферу Землі під малим кутом, при цьому синє світло з коротшою довжиною хвилі розсіюється, а червоне з більшою довжиною хвилі залишається. Коли почервонілі промені поєднуються з розсіяним синім світлом по краю тіні, створюється рожевий відтінок.

До слова, туманно-рожева арка не має нічого спільного з планетою Венерою. Припускають, що назва дивовижного явища була навіяна поясом грецької богині Афродіти — римського аналога Венери.

Як утворюється "пояс Венери" Фото: Daisy Dobrijevic

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