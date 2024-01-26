За межею кишечника: як клітковина впливає на наш мозок, імунну систему та загальне здоров'я

Багато хто з нас знає про користь, яку несе клітковина для нашого кишківника, проте вчені вважають, що її позитивний вплив виходить далеко за межі нашого травного тракту.

Правильне харчування — це тема, яка, здається, має безліч правил і суперечливих думок. Але на тлі галасу навколо модних дієт і чудодійних продуктів одна порада залишається незмінною: збалансоване харчування — це ключ до успіху. Додавання різноманітних продуктів, особливо овочів і продуктів, які допомагають нашому кишечнику, може значно зміцнити наше здоров'я, пише The Conversation.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Чому ж так багато людей говорять про клітковину? Справа не тільки в тому, щоб підтримувати нормальне функціонування нашої травної системи. Клітковина — це тип поживних речовин, які наш організм не перетравлює в традиційному сенсі. Натомість вона слугує їжею для хороших мікробів, що живуть у нашому кишківнику, каже Марк Вульчинський, кандидат медичних наук Університету Макмастера. Ці крихітні організми відіграють найважливішу роль, допомагаючи нам отримувати більше поживних речовин з їжі, захищаючи наш кишечник і навіть справляючись зі шкідливими бактеріями.

Клітковина також відіграє безпосередню роль у підтримці нашої імунної системи, допомагаючи їй реагувати спокійніше і зменшуючи непотрібні запалення. Однак, незважаючи на її важливість, багато хто з нас не їсть достатньо клітковини. Сучасна дієта з високим вмістом оброблених продуктів зазвичай не дотягує до рекомендованих 25-38 грамів клітковини на день, що призводить до потенційних проблем зі здоров'ям.

Багаті на клітковину продукти, такі як незбиране зерно, фрукти, овочі та горіхи, не тільки забезпечують нас необхідною клітковиною, а й насичують іншими поживними речовинами. Цікаво, що ринок закусок, багатих на клітковину, переживає бум, що свідчить про зростаючу обізнаність про її користь.

Переваги вживання в їжу достатньої кількості клітковини виходять за рамки просто здорового кишківника: вона пов'язана з поліпшенням здоров'я серця, зниженням ризику деяких захворювань і навіть поліпшенням роботи мозку. Однак не всі волокна створені однаковими. Тип, джерело і кількість клітковини можуть впливати на її користь для здоров'я або потенційні недоліки. Наприклад, надлишок клітковини в харчових добавках може призвести до дискомфорту і проблем із травленням, що підкреслює важливість балансу і різноманітності в нашому раціоні, каже Вульчинський.

Клітковина — це не панацея, але найважливіший компонент здорового харчування, що підтримує наше загальне самопочуття. Йдеться не просто про додавання більшої кількості клітковини, а про включення в раціон різноманітних продуктів, багатих на клітковину, щоб підтримати здоров'я кишечника і, як наслідок, загальний стан здоров'я.

Раніше Фокус писав про 8 овочів, які зміцнять здоров'я і допоможуть скинути вагу. Багато людей буквально живуть на вагах, забуваючи про життєво важливий баланс вуглеводів в організмі. На щастя, вчені та дієтологи поспішають нагадати найкращих кандидатів для здорового схуднення.

Також Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.