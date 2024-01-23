Гіпотеза темного лісу: знайшлося пояснення парадоксу Фермі, але воно лякає

Наукова фантастика запропонувала відповідь на те, чому ми все ще не знайшли інопланетне життя.

Любителі наукової фантастики активно обговорюють так звану "гіпотезу темного лісу", яка, можливо, є рішенням парадокса Фермі, але дуже сильно лякає, пише IFLScience.

Парадокс Фермі полягає в питанні про те, чому ми досі не знайшли ознак інопланетного життя, якщо Всесвіт настільки великий і різноманітний? Якщо існує розумне життя, чому ніхто не вийшов на зв'язок із нами?

Своєю чергою, "гіпотеза темного лісу", яку було вперше описано в науково-фантастичному романі Лю Цисіня "Темний ліс", є досить лякаючою.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У книзі один із персонажів говорить про те, що все життя прагне залишитися в живих, при цьому ми не можемо знати наміри інших інопланетних видів. Навіть якщо це життя не вороже, йому все одно доведеться розвиватися у Всесвіті з обмеженими ресурсами, що збільшує ймовірність конфлікту з іншими видами в боротьбі за ресурси.

Тому для розумного життя у Всесвіті залишається єдиний безпечний вихід: знищити інші форми життя, перш ніж це зроблять із ними.

"Всесвіт — це темний ліс, де кожна цивілізація — озброєний мисливець, що крадеться серед дерев. Якщо він знайде інше життя — іншого мисливця, ангела чи демона, тендітне немовля чи старого, фею чи напівбога — він може зробити тільки одне: відкрити вогонь і знищити їх", — ідеться в книзі.

"Пекло в цьому лісі — це інші люди. Вічна загроза того, що будь-яке життя, яке виявило себе, буде знищено. Така картина космічної цивілізації. Це пояснення парадокса Фермі", — підсумував автор роману.

Якщо хоча б один розумний вид знищує інші цивілізації заради ресурсів або розваги, всім іншим варто зберігати мовчання. І це зовсім не те, чим останні десятиліття займається людська цивілізація.

"Ми сидимо на дереві й щебечемо, як дурні птахи вже понад століття, і не можемо зрозуміти, чому жоден птах нам не відповів. Галактичні небеса повні яструбів, ось чому", — йдеться в іншій науково-фантастичній книзі Грега Біра "Кузня Бога".

Наукова фантастика також розглядає й інший важливий нюанс. Якщо знищення інших цивілізацій є найкращим захистом, тоді чому немає доказів галактичних війн. Інопланетяни можуть цього не робити з дуже практичної причини.

Припустимо, інопланетна раса відправить свій флот в іншу зоряну систему. Але на той час, коли флот дістанеться місця призначення, він залишиться на тому самому технологічному рівні, а обрана для атаки цивілізація розвиватиметься століття або навіть тисячоліття.

Таким чином більшості цивілізацій вигідно просто сидіти мовчки, побоюючись хижаків у темному лісі.

Нагадаємо, у новій статті вчені інакше поглянули на парадокс Фермі, стверджуючи, що якщо всі наші пошуки позаземного життя нічим не закінчаться, тоді залишається тільки два варіанти: гіпотеза зоопарку або зовсім нічого.