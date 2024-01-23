Новий рекорд. Хіміки створили із золота найтугіший вузол в історії: він складається з 54 атомів

Вчені випадково створили найменший і найтугіший вузол на сьогоднішній день.

У журналі Nature Communications було презентовано результати нового дослідження хіміків із Китаю та Канади. Повідомляється, що вчені змогли випадково створити мікроскопічний вузол, який складається всього з 54 атомів. Ці атоми тричі скручуються і переплітаються в петлю без вільних кінців, відому як вузол-трилисник. Така форма є найпростішим вузлом, що лежить в основі математичної теорії вузлів, пише ScienceAlert.

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4 роки тому китайські хіміки змогли створити вузол із ланцюжків атомів, що перетинаються тричі, з утворення вузла-трилисника, який складався з 69 атомів. Тепер же китайські та канадські вчені змогли побити цей рекорд.

Нове відкриття було зроблено абсолютно випадково. Вчені працювали над створенням ацетилінідів металів, які являють собою різновид вуглеводнів під назвою алкіни. Коли хіміки з'єднали ацетилінід золота з іншою вуглецевою сполукою під назвою дифосфіновий ліганд, то несподівано для себе вчені створили вузол-трилисник замість ланцюжка або катенана.

У 2020 році вчені створили найтугіший на той момент вузол, використовуючи атоми металів, щоб скласти і переплести молекулярну нитку. Коли ці атоми металу видаляються наприкінці процесу, вузол неможливо розв'язати. Але новий вузол із золота відрізняється тим, що він збирається сам. Науковці кажуть, що це досить складна система, і вони поки точно не знають, як це відбувається.

Схема, що показує будову найменшого і найтугішого вузла Фото: ScienceAlert

За словами хіміків, у міру того як співвідношення атомів до зворотних перетинів зменшується, міцність молекулярного вузла стає сильнішою. Наприклад, вузол, створений 4 роки тому, мав коефіцієнт перетину ланцюжків 23. Але новий найтугіший вузол в історії має коефіцієнт перетину 18. Взагалі більшість органічних молекулярних вузлів мають коефіцієнт перетину від 27 до 33. Вважається, що найстабільніша структура вузла-трилисника може містити 50 атомів, тож науковці наблизилися до цієї теоретичної межі.

Результати нового дослідження наближають вчених до створення мікроскопічних вузлів, які природним чином утворюються в ДНК, РНК і різних білках тіла людини. Також це досягнення покращує розуміння того, як новітні форми вузлів допоможуть вченим створювати більш якісні пластмаси та полімери.

Автори дослідження сподіваються, що їхній вузол забезпечить сильну мотивацію для створення подібних структур і навіть тугіших вузлів шляхом самостійного складання в майбутньому.

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