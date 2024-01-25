Печерні мачо — це міф: мисливці-збирачі були переважно збирачами

Дослідники кажуть, що дієта стародавніх людей на 80% складалася з рослин.

Нове археологічне дослідження показало, що стародавні мисливці-збирачі харчувалися переважно рослинами та овочами. Такі результати підривають поширену думку про те, що серед первісних людей переважала дієта з високим вмістом білка і м'яса, пише The Guardian.

Вчені проаналізували останки 24 осіб з двох поховань у Перуанських Андах, віком від 6,5 до 9 тис. років. Результати аналізу показали, що дика картопля та інші коренеплоди могли бути домінуючим джерелом харчування до переходу до сільськогосподарського способу життя.

"Загальноприйнята думка полягає в тому, що рання людська діяльність була зосереджена на полюванні. Наш аналіз показує, що раціон на 80% складався з рослин і на 20% з м'яса", — каже археолог з Університету Вайомінга і старший автор дослідження доктор Ренді Хаас.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Деякі експерти також раніше припускали, що перехід до сільськогосподарської діяльності був викликаний надмірним полюванням. Але останні дані вказують на поступовий перехід від збиральництва до землеробства.

"Їжа завжди відіграє неймовірно важливу роль і має вирішальне значення для виживання, особливо у високогірних районах, таких як Анди. Багато археологічних досліджень про мисливців-збирачів або збирачів зосереджені на полюванні та м'ясній дієті, але ми виявляємо, що ранні мисливці-збирачі в Андах здебільшого їли рослинну їжу, наприклад, дикі бульби", — зазначає перша авторка статті аспірантка антропології в Університеті штату Пенсильванія Дженніфер Чен.

На місці стоянки також дослідники виявили сліди згорілих рослинних залишків, а також сліди стертості на різцях черепів, що вказує на бульби, можливо, дика картопля, що була найважливішим джерелом їжі.

Крім цього, вдалося з'ясувати, що більшу частину м'яса в раціоні становили великі ссавці, як-от олені або лами, але не дрібні птахи або риба.

На думку одного з авторів дослідження, раніше в археологічних колах справді була широко поширена думка про те, що стародавні люди харчувалися тільки м'ясом.

"Якби ви поговорили зі мною до цього дослідження, я б припустив, що м'ясо становить 80% раціону. Досить широко поширене припущення, що в раціоні людини переважає м'ясо", — підсумував учений.

Нагадаємо, яку їжу насправді їли печерні люди. Ідея про те, що наші предки їли виключно сире м'ясо або траву, докорінно помилкова. Раціон первісних людей вирізнявся різноманітністю і поживністю.