Китай побудував під горою гігантський детектор: гонка за темною матерією почалася

Китайські вчені кинули найпередовіші та найдорожчі технології на пошуки невловимої темної матерії.

У Китаї під горами Цзіньпін, на глибині 2 400 метрів, розташувався об'єкт з відстеження темної матерії, яка може становити понад 80% маси Всесвіту. Нещодавно цей об'єкт отримав важливе оновлення, пише Futurism.

Попри те, що темна матерія, мабуть, є клеєм, який скріплює структури у Всесвіті, науці ще багато належить з'ясувати про цю невловиму субстанцію. Вважається, що темна матерія не взаємодіє з іншою матерією, а також не відбиває і не поглинає світло.

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Тому Китай хоче бути в авангарді зусиль із розгадки космічної загадки, над якою вчені ламають голову вже століття.

Першу секцію об'єкта Китайську підземну лабораторію Цзіньпін (CJPL) було відкрито ще 2010 року. Далі лабораторія розширилася і отримала назву CJPL-II, її будівництво почалося 2020 року. Таким чином китайці перевершили рекорд найглибшої та найбільшої підземної лабораторії Laboratori Nazionali del Gran Sasso в Італії.

Завдяки величезним розмірам об'єкта, вчені зможуть полювати за темною матерією, використовуючи тисячі метрів каміння, які захищають детектори від космічних променів, що заважають.

Наземні пошуки темної матерії були б схожі на спроби "почути тонкий голос дитини на стадіоні, де всі кричать", каже фізик Національного інституту ядерної фізики в Болоньї Марко Селві.

Китайські вчені модернізували 119-кілограмовий детектор рідкого ксенону до 4-тонного детектора під назвою PandaX-4T. Згідно із задумом, частинки темної матерії повинні стикатися з атомом ксенону, що повинно призвести до достатньої кількості світла, щоб спрацювали датчики фотодетектора.

"Завдяки більшій чутливості ми можемо експериментувати з детектором і тестувати різні типи взаємодій", — каже фізик Шанхайського університету Цзяо Тонг Нін Чжоу.

Інший детектор під назвою "Китайський експеримент з темної матерії" (CDEX) відповідає за виявлення певного типу частинок темної матерії, використовуючи германій — рідкісний хімічний елемент, який схожий на кремній. З його допомогою китайці хочуть знайти вімп — частинку, яка є найбільш багатообіцяючим кандидатом на роль темної матерії.

Іншими словами, гонка за темною матерією почалася. Китай використовував найпередовіше і найдорожче обладнання, щоб вирішити загадку. Але поки що відповідь все ще вислизає від учених і їхніх детекторів.

Нагадаємо, вчені з'ясували, чому темна матерія не захопила Всесвіт цілком. Фізики запропонували новий механізм взаємодії звичайної і темної матерії.