Ключ до управління пам'яттю: вчені виявили унікальний елемент формування спогадів

Нове дослідження вчених розкрило несподівану здатність уже знайомого науці білка, отримавши можливість керувати пам'яттю і формуванням спогадів.

Вчені з Вірджинського технологічного інституту відкрили нову роль білка в мозку, яка може відкрити шлях до революційних методів лікування захворювань, пов'язаних із пам'яттю. Цей білок, відомий як RPT6, давно відомий своєю участю в процесі клітинного очищення в гіпокампі мозку — ділянці, критично важливій для формування пам'яті. Однак недавнє відкриття показало, що RPT6 володіє другою, раніше невідомою здатністю: він може прикріплятися до ДНК і впливати на активність генів під час створення спогадів, пише Neuroscience News.

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Виявлена подвійна функція RPT6 не тільки поглиблює наше розуміння того, як формуються спогади, а й відкриває захопливі можливості для розробки методів лікування таких захворювань, як хвороба Альцгеймера і посттравматичний стресовий розлад. Дослідження, проведене під керівництвом вчених із Коледжу сільського господарства та біологічних наук Вірджинського технологічного інституту, знаменує собою значний прогрес у галузі нейробіології та дає надію мільйонам людей, які страждають від розладів пам'яті.

Формування пам'яті — складний процес, який включає в себе активацію певних генів, що призводить до розвитку і зміцнення нейронних зв'язків. Відкриття того, що RPT6 може регулювати експресію генів під час цього процесу, додає новий шар до нашого розуміння формування пам'яті. Точні причини подвійної ролі RPT6 та її механізми залишаються загадкою, викликаючи цікавість і стимулюючи подальші дослідження.

Знову набуте розуміння ролі RPT6 має значні наслідки для терапевтичних стратегій, спрямованих на поліпшення пам'яті та лікування розладів, пов'язаних із пам'яттю. Маніпулюючи функціями білка, вчені сподіваються поліпшити формування пам'яті або навіть пом'якшити шкідливі спогади, особливо при таких захворюваннях, як посттравматичний стресовий розлад.

Результати дослідження підкреслюють складність мозку і процесів, що лежать в основі формування нашої пам'яті. У міру того, як дослідники продовжуватимуть вивчати функції RPT6, ці знання, ймовірно, приведуть до нових підходів до лікування і розуміння розладів пам'яті, що стане маяком надії для мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про те, що наші пальці мають власну унікальну пам'ять. Вчені з'ясували, що наші пальці рук посилають дуже інформативні сигнали мозку про предмет, який ми тримаємо. Ба більше, вони здатні порівнювати його з минулим предметом у нас у руках.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в нашому мозку математичні нейрони. У дослідженнях вчених брали участь дев'ять добровольців. Завдяки вивченому матеріалу вдалося дійти висновку — в мозку людини існують нейрони, що активуються під час певних математичних операцій.

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