Наймасштабніші церковні розкопки в Німеччині: що знайшли за 80 років досліджень (фото)

За десятки років розкопок на території Кельнського собору, Німеччина, вчені створили цілі підземні приміщення площею близько 4 тисяч квадратних метрів. Окрім цього, вони також виявили безліч артефактів, які зараз представлені у соборі.

Під Кельнським собором, найбільшою готичною церквою в Північній Європі, лежить прихована скарбниця — археологічна ділянка площею приблизно 4 000 квадратних метрів. Її дослідження розпочалися ще у 1946 році під керівництвом археолога Отто Доппельфельда і досі тривають, пише Arkeonews.

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За десятиліття дослідники створили мережу приміщень під собором, яка охоплює майже всю його площу. Це робить розкопки Кельнського собору не лише одними з наймасштабніших церковних розкопок у Німеччині: вони також відкриті для відвідування туристами.

Під час цих розкопок археологи виявили плани поверхів і внутрішні структури різних стародавніх будівель, зокрема Старого собору, який має історичне значення. Відкриття дають унікальний погляд на еволюцію цього місця, перетворення з римського міського кварталу на християнський центр Кельна. Колосальні фундаменти самого готичного собору дають уявлення про монументальні зусилля і процес його створення.

Фото: Ingo Schmitz

Археологиня Рут Стиннесбек, яка була частиною команди, наголосила на важливості знахідок: "Ми розкопали тут величезну територію і повернулися до давньоримського періоду".

Спочатку археологи мали на меті дізнатися більше про старішу будівлю собору, що датується VIII-IX століттями. Історичні записи вказували на її важливість, оскільки саме тут Карл Великий призначив Гільдебольда першим архієпископом Кельна близько 795 року. На честь цієї події збудували собор у романському стилі, який став попередником нинішнього Кельнського собору.

Фото: Ingo Schmitz

На диво, археологи виявили не лише залишки будівлі Гільдебольда, але й набагато давніші артефакти з римських часів. Римський період Кельна, що датується І століттям до н. е. — серединою V століття н. е., виявив залишки розкішних римських вілл, з фресками та слідами системи підігріву підлоги.

Рипуарські франки взяли місто під свій контроль у 462 році нашої ери, що ознаменувало кінець римської епохи. Камені римського періоду використали для підтримки фундаменту собору Гільдебольд IX століття. Зараз відвідувачі можуть піднятися на південну вежу собору, щоб спостерігати за розкопками.

У скарбниці Кельнського собору відкрита виставка, на якій представлені експонати з різних епох історії собору, серед яких фрагменти римського каменю, що датуються IV-VI століттями, пов'язані зі знатним родом Меровінгів, чиї могили були знайдені під собором у 1959 році. Виставка також включає залишки Старого собору часів Каролінгів та артефакти з пізніших століть, пропонуючи комплексну подорож у часі.

Ці археологічні дослідження не лише проливають світло на багату історію собору, але й надають унікальну можливість для громадськості доторкнутися до минулого. Розкопки та виставка, що тривають, відкривають вікно в еволюцію Кельна від римської колонії до процвітаючого міста, яке ми знаємо сьогодні.

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