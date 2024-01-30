Папороть-зомбі воскрешає мертве листя, щоб запустити в ґрунт і продовжити харчуватися (відео)

Рослина використовує незвичайну стратегію, щоб продовжувати отримувати необхідні корисні речовини й нагодувати материнську рослину.

Рослини неодноразово дивували дослідників по всьому світу, а тепер до них приєднався ще один дивовижний вид деревоподібних папоротей (Cythea rojasiana). Дослідники виявили, що рослина використовує своє мертве листя як додаткове коріння, щоб висмоктувати з ґрунту корисні речовини, пише IFLScience.

Cyathea rojasiana являє собою вид деревних папоротей і росте в лісах західної Панами. Нове дослідження показало, що ця зомбі-папороть здатна реанімувати своє власне мертве листя, а потім використовує його як коріння, яке запускає в землю і витягає азот із ґрунту. Таким чином відмерлі гілки продовжують живити материнську рослину.

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Постаріле листя рослини нахилене донизу, а тому може торкатися землі. Коли листок відмирає, структури всередині його осі, що колись доставляли воду до живих частин рослини, змінюються і перетворюються на "живе коріння". У результаті чого коріння проникає в ґрунт і продовжує постачати материнську рослину, але вже не водою, а поживними речовинами.

За словами провідного автора дослідження, професора Джеймса Даллінга, раніше вчені не спостерігали подібного перепрофілювання тканин у рослин. Ба більше, така поведінка також неприродна для інших папоротей, наскільки відомо науці.

Команда зазначає, що візуально листя деревоподібної папороті здається таким, що просто розкладається, навіть коли воно фактично виконує роботу кореневої системи. Професор Даллінг зазначає, що це вперше, коли дослідники спостерігали, як папороть може використовувати своє листя, щоб продовжувати харчуватися.

Вчені припускають, що секрет цієї дивовижної поведінки папороті криється в її геологічному минулому. Зомбі-папороть належить до стародавньої лінії деревоподібних папоротей, що сходять до юрського періоду. Автори дослідження припускають, що мертве листя, що трансформується в коріння, еволюціонувало, щоб витягати більше поживних речовин з вельми бідних вулканічних ґрунтів.

Нагадаємо, що рідною домівкою зомбі-папороті є Панама, що утворилася 7 мільйонів років тому з архіпелагу островів, які є результатом вулканічної активності в минулому. На одній з ділянок вчені виявили шар вулканічного попелу глибиною в кілька метрів — простими словами, рослинам тут доводиться не легко, а тому вони використовують різні стратегії, щоб вижити.

Команда також виявила, що стародавня папороть росте неймовірно повільно і вкладає багато енергії та ресурсів у вирощування листя. Довжина зомбі папороті може сягати близько 2 метрів, а тому коли листя починає старіти, воно гарантовано досягає землі.

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