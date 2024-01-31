Задушити ракові клітини: вчені знайшли оригінальний спосіб боротьби з пухлинами

Дослідники розробили препарат, який влаштовує "кальцієвий шторм" у клітинах.

Команда вчених з Китаю і Південної Кореї знайшла спосіб, як у буквальному сенсі задушити ракову пухлину, пише New Atlas.

Іони кальцію відіграють ключову роль у підтримці функцій мітохондрій, які виробляють енергію. Вони входять і виходять з клітин організму через канали, які зі свого боку відкриваються і закриваються за допомогою тригерів, щоб підтримувати правильний баланс.

Якщо кальцію занадто багато, то клітина може в буквальному сенсі задихнутися. Вчені з Південної Кореї та Китаю розробили препарат, який здатний викликати "кальцієву бурю" всередині клітин, що можна використовувати в боротьбі з раком.

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Основним інгредієнтом препарату є наночастинки кремнезему, що містить барвник під назвою індоціанін зелений, який зазвичай використовують у медичній діагностиці.

Далі ракова пухлина розпізнає кремнезем і пропускають наночастинки всередину клітин-мішеней. Потрапивши в потрібне місце барвник активується ближнім інфрачервоним світлом. Після чого запускається двостороння атака: спочатку виробляються молекули під назвою активні форми кисню (АФК), які включають кальцієві канали в зовнішній мембрані клітини. У цей же час вона починає нагріватися, що змушує органелу, яка запасає кальцій всередині клітини, відкрити свої шлюзи.

Новий метод уже продемонстрував свою ефективність на ракових клітинах людини в чашці Петрі. Далі були тести на мишах, які довели, що препарат дійсно накопичується в пухлинах.

Коли дослідники піддали препарат випромінюванню ближнього інфрачервоного світла, він подіяв і за кілька днів позбавив мишей пухлин.

Звісно, ще належить пройти чималий шлях, перш ніж препарат можна буде випробувати на людях. Але команда стверджує, що основний механізм активації іонних каналів може стати в пригоді для низки потенційних методів лікування.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як рак ефективно чинить опір лікуванню. провівши нове дослідження, науковці підтвердили свої ранні побоювання щодо того, що смертельне захворювання змогло адаптуватися до наявних методів лікування та обходити їх.