Дипломатія в камені: що знайшли вчені на єдиному заселеному острові Чорного моря (фото)

Під час нещодавніх археологічних розкопок на острові Гіресун у Чорному морі знайшли теракотову табличку з унікальним візантійським написом, датованим чотирнадцятим століттям.

Останнє відкриття, зроблене всього за 1,2 кілометра від турецької провінції Гіресун, проливає світло на багату історію острова, пропонуючи зазирнути в минуле однойменного регіону, який колись був домівкою для численних грецьких колоній, пише GreekReporter.

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З 2009 року доцент Гіресунського університету Газанфер Ілтар та його команда проводять розкопки на самому острові. Остання знахідка — табличка розміром 30 на 50 сантиметрів — містить напис, зроблений за часів правління Олексія III Великого Комніна, правителя Трапезундської імперії.

Напис свідчить про те, що споруди та стіни на острові побудували на замовлення Марії, дружини Пінкернеса Кіріакоса, сина губернатора Гіресуна Рустама. За словами Ільтара, згадка імені Рустама в написі дає уявлення про стратегічні шлюби між туркменськими беями регіону і династією Комнінів.

Табличка, знайдена у вежі на острові Герасун у Чорному морі, походить з візантійських часів Фото: Facebook/Ioannis Georgopoulos

Що робить це відкриття справді винятковим, так це використання унікального письма. Ілтар додав: "Це унікальний фрагмент, написаний регіональним алфавітом Трапезундської імперії".

Табличка, написана пером, пропонує цінний погляд на тогочасний дипломатичний ландшафт, виділяючи значення титулу "pinkernes", який стосується виночерпія імператора. Ця посада мала високе придворне значення з погляду дипломатії, що вказує на тісні стосунки між губернатором Гіресуна та імператором.

Знахідка не лише сприяє розумінню історії острова, але й розширює наші знання про ширший регіон Гіресун. Напис надає цінну інформацію про політичні та дипломатичні зв'язки між місцевими правителями та правлячою династією.

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