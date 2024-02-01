Легендарну гру Doom запустили на бактеріях: пройти її можна за 599 років (відео)

Проявивши творчий підхід до біології, вченій вдалося перетворити крихітні бактерії кишкової палички на екран, здатний відтворювати класичну гру.

Дослідник із Массачусетського технологічного інституту (MIT) продемонстрував унікальний спосіб використання бактерій, зокрема, кишкової палички, що часто трапляється в кишківнику людини, для демонстрації класичної відеогри Doom, пише. Doom є своєрідним рекордсменом за кількістю її запусків на чому завгодно, починаючи від тестів на вагітність і закінчуючи щурячим мозком, пише Rock Paper Shotgun.

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Інноваційний підхід, розроблений аспіранткою факультету біотехнологій Лорен "Рен" Рамлан, полягає у створенні 32x48-піксельного дисплея за допомогою клітин цих бактерій. Кожна клітина виступає в ролі пікселя, який підсвічується, зображуючи ігрові сцени з Doom.

Робота Рамлан, хоча і є новаторською, ще не готова до того, щоб перетворити ваш кишечник на ігрову консоль. Процес неймовірно повільний. Щоб висвітити один кадр геймплею Doom, бактеріальним клітинам потрібно близько 70 хвилин. Після того як кадр буде показано, клітинам знадобиться понад вісім годин, щоб повернутися до початкового стану. Це означає, що показ одного кадру гри займе приблизно вісім з половиною годин.

Якщо перерахувати це на час проходження всієї гри, то ситуація стає ще більш приголомшливою. Якщо врахувати, що середній час гри в Doom становить близько п'яти годин, а максимальна частота 35 кадрів на секунду, то за допомогою цього бактеріального дисплея на проходження гри від початку до кінця піде "всього лише" 599 років. Тож виділяючи пару годин на день на безтурботне проходження цієї класики ігрової індустрії, ваші пра-пра-правнуки в десятому поколінні зможуть завершити розпочате вами проходження.

Це відео розповідає про процес запуску Doom на бактеріях і демонструє отриманий кадр із гри

Хоча ідея грати в Doom за допомогою кишкових бактерій дуже цікава, вона далека від практичної реалізації за нинішніх технологій. Неймовірно повільний час відгуку дисплея робить його непридатним для ігор у реальному часі. Однак цей експеримент — не просто химерне поєднання науки та гри. Він відкриває можливість обговорити потенціал використання біологічних клітин як дисплеїв і майбутні можливості, які це може дати в різних галузях, від біоінженерії до візуалізації даних.

Хоча найближчим часом ви не зможете грати у свої улюблені ігри з використанням бактерій, це дослідження демонструє нове і творче використання біологічних матеріалів у технологіях, викликаючи цікавість і дискусії про майбутні інновації в біотехнологіях.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.