Загублена ланка еволюції котів: виявлено лютого предка домашніх пухнастиків

Дослідники знайшли новий вид, який належить до родини котячих.

Команда палеонтологів виявила в Іспанії новий вид стародавніх котячих, ґрунтуючись на фрагменті скам'янілої щелепи, пише Phys.org.

Група вчених виявила скам'янілість щелепної кістки недалеко від нинішнього Мадрида. Йдеться про майже повну половину нижньої щелепи, на якій збереглися майже всі зуби, крім різців.

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Скам'янілість було виявлено на місці, де велося будівництво з розширення станції метро. Зараз знахідка зберігається в Національному музеї природничих наук. Дослідники стверджують, що знайдена скам'янілість збереглася в чудовому стані.

Вивчення знахідки показало, що вона належала власнику, який належить до нового виду котячих, названого Magerifelis peignei.

Давня родичка кішок належала до сестринської клади, яка тепер включає в себе такі сучасні види, як піренейська рись (Lynx pardinus). У цієї кішки була унікальна особливість — нижній другий моляр, який є тільки в одного виду сучасних кішок.

За словами команди, тварина з родини котячих важила приблизно 7,61 кг, що майже вдвічі перевищує середню вагу сучасної домашньої кішки. Розміри нового виду скоріше можна порівняти із сучасною риссю.

Також наголошується, що частина знайденої щелепи вказує на те, що паща стародавньої кішки була досить великою порівняно з іншими частинами її тіла.

Припускають, що тварина мала сильний укус, який давав їй змогу зловити відносно велику здобич, імовірно, розгризаючи горло жертві.

Дослідники зазначають, що скам'янілість, завдяки наявності другого моляра, також допомагає заповнити деякі прогалини в історії еволюції кішок.

Нагадаємо, вчений випадково виявив новий вид "пекельної курки" ще невідомий науці. Дослідник купив скам'янілості, намагаючись закінчити свій університетський проєкт, але випадково натрапив на скам'янілості абсолютно нового виду.