На Близькому Сході було знайдено "гіпсові черепи" з неоліту: їх призначення невідоме

Дослідники виявили вкриті гіпсом і розмальовані людські черепи.

Стародавні жителі Близького Сходу близько 9 тис. років тому, під час докерамічного неоліту, розвинули дивну традицію штукатурити черепи померлих, пише IFLScience.

Такі черепи часто прикрашали яскравими фарбами та іншими аксесуарами, історики досі точно не знають, навіщо люди це робили.

Перші потиньковані черепи епохи неоліту були виявлені в палестинському місті Єрихон 1953 року археологом Кетлін Кеньон. Ці останки, вкриті різнокольоровими ліпними масками, також мали черепашки, вставлені в очниці.

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Подібні приклади відтоді були виявлені на пам'ятках приблизно того самого періоду в Леванті й Анатолії, хоча інтерпретації цієї вражаючої похоронної практики різняться. Найпопулярніше пояснення полягає в тому, що черепам надягали гіпсові маски, щоб повернути їх до життя, і що цим об'єктам потім поклонялися як фігурам предків.

Заглиблюючись у багато загадок, що оточують цю стародавню традицію, дослідники провели детальний аналіз семи потинькованих черепів, знайдених на археологічній ділянці Тепеджик-Чифтлик у Туреччині. Представляючи свої результати в новому дослідженні, автори пояснюють, що черепи належать шести молодим людям і одній дитині. Молоді люди, можливо, були спеціально обрані для цієї традиції.

Як і інші заштукатурені черепи, ці останки були вкриті матеріалом, пофарбованим за допомогою безлічі пігментів. Виявивши фарбувальні речовини, зокрема азурит і гетит, автори дослідження відзначають наявність у гіпсових масках червоних і синіх відтінків.

"Відібрані пігменти були використані для створення більш драматичного зовнішнього вигляду", — пишуть дослідники.

Попри те, що черепи Тепеджик-Чифтлік позбавлені таких прикрас, як морські черепашки замість очей, автори наполягають на тому, що ці знахідки узгоджуються з іншими прикладами та "відповідають загальній "майстерності", що, ймовірно, передалася через загальну усну культуру".

Можливо, найцікавіше те, що дослідники також виявили, що потиньковані черепи були на кілька сотень років старші за могили, в яких їх було поховано, що вказує на те, що їх використовували протягом доволі тривалого часу, перш ніж нарешті поховали.

Протягом тривалого періоду роботи загіпсовані черепи, ймовірно, потребували кількох етапів підфарбовування і ремонту. Докази цього можна побачити в деяких черепах Тепеджік-Чифтлік, носи яких, мабуть, були створені після того, як була завершена основна маска.

Інші знахідки, зокрема сліди порізів на самих кістках, "надають конкретні докази того, що м'які тканини черепів окремих людей були видалені до початку процесу накладення гіпсу".

Однак, незважаючи на деякі інтригуючі відомості про історію цих неймовірних артефактів, автори дослідження в кінцевому підсумку не змогли пояснити, чому черепи були заштукатурені або як вони використовувалися.

Нагадаємо, вчені з'ясували, навіщо стародавні цивілізації деформували немовлятам голови. Дослідники вважають, що це допомагало воїнам впізнати своїх побратимів на полі бою.