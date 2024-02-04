Земля не завжди була сферою: мільярди років тому планета нагадувала драже Skittles (фото)

Нове дослідження показує, що на самому початку свого шляху наша планета зовсім не мала сферичної форми, а була сплющенішою.

Широко відомий факт, що наша планета має сферичну форму, проте тепер дослідники запевняють, що це не завжди було так, — на самому початку свого шляху Земля, імовірно, мала форму, що нагадує форму цукерок Skittles, пише Daily Mail.

Раніше вчені припускали, що ротопланети — дуже молоді планети, нещодавно сформовані навколо зірок — матимуть сферичну форму. В новому дослідженні команда з Університету Центрального Ланкаширу вирішила перевірити цю теорію, змоделювавши, як планети можуть формуватися з газових дисків навколо зірок.

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Результати дослідження показують, що новостворені планети зовсім не круглі, як вважалося раніше, а мають сплющену форму. Зазначимо, що це перший раз в історії науки, коли вчені вивчали тривимірну форму "новонароджених" планет у своїй симуляції.

За словами співавтора статті, доктора Дімітріса Стамателлоса, вони з командою були вельми здивовані, дізнавшись, що "новонароджені" планети насправді виявилися сплюснутими сфероїдами, дуже схожими на драже Skittles.

Автори дослідження зазначають, що вже довгий час вивчають формування планет, проте раніше їм ніколи не спадало на думку перевірити форму планет у міру їх формування в симуляціях. Фактично вчені просто вважали, що вони сферичні, оскільки більшість планет, які сьогодні можуть побачити вчені, мають сферичну форму або принаймні дуже близькі до неї. Наприклад, Земля сплющена на своїх полюсах на 0,3%, Юпітер — приблизно на 6%, а Сатурн — на цілих 10%.

Ця симуляція показує протопланету, вид зверху (ліворуч) і збоку (праворуч) Фото: Astronomy & Astrophysics Letters

Але результати нового дослідження свідчать про те, що на початку свого шляху планети насправді сплюснуті приблизно на 90%. Автори дослідження припускають, що ця "фаза Skittles" триває між першими 1,5 мільйона років існування планети. Простими словами, першу третину свого життя наша Земля, імовірно, нагадувала драже Skittles.

Зазначимо, що сьогодні існують дві провідні теорії формування планет. Перша, за словами провідного дослідника доктора Адама Фентона, називається теорією "акреції ядра". Ця теорія припускає, що планети формуються внаслідок поступового зростання частинок пилу, які злипаються й утворюють дедалі більші об'єкти протягом тривалого часу.

Друга теорія — теорія "нестабільного диска". Згідно з нею, планети формуються за відносно короткий проміжок часу, оскільки обертовий газовий диск навколо молодої зірки досить швидко розпадається.

У своєму новому дослідженні вчені використовували другу теорію та змоделювали утворення газових планет навколо молодої зірки. За словами Фентона, команді знадобилося пів мільйона годин процесора, проте врешті-решт учені з подивом виявили, що протопланети зовсім не були сферами.

Автори дослідження припускають, що планети спочатку плоскі, оскільки формуються всередині обертового диска. Простими словами, за принципом того, як кухар розтягує кульку тіста для піци, сила обертання розтягує та вирівнює молоду планету.

Передбачається, що планети набувають сферичної форми набагато пізніше, оскільки газ та інші речовини приземляються на їхніх північному та південному полюсах значно швидше, ніж на екваторі. Зазначимо, що спостереження протопланет усе ще надзвичайно рідкісні та стали можливими лише в останні кілька років, але вчені вважають, що надалі сплющування "новонароджених" планет можна буде бачити за допомогою телескопів.

До слова, якщо взяти за основу теорію "акреції ядра", протопланети, як і раніше, залишатимуться сферичними. Отже, за словами авторів дослідження, якщо їм вдасться побачити сплющені протопланети, це стане вагомим доказом на користь другої теорії та результатів дослідження вчених.

Раніше Фокус писав про те, скільки років нашій Землі: учені стверджують, що відповідь не така очевидна, як здається.