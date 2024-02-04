Учені назвали шкіру людини "атласом прихованих хвороб": як його слід читати

Шкіра становить близько 15% маси людського тіла та є своєрідним "рекламним щитом" прихованих хвороб, головне — навчитися його читати правильно.

Людська шкіра є найвидимішим органом людського тіла та становить близько 15% його маси. Однак багато функцій шкіри часто не беруть до уваги, зокрема, саме вона є сонцезахисним кремом, захистом від мікробів, резервуаром вітаміну D, а також є своєрідним регулятором температури нашого тіла, пише Science Alert.

Наша шкіра також дає нам можливість побачити тканини тіла, які вона захищає. Наприклад, розібравшись, як читати цей "атлас прихованих хвороб", можна легко виявити свідоцтва порушень кишківника, крові, гормонів і навіть серця, що спершу можуть проявитися на шкірі у вигляді висипу.

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Старший викладач факультету фізіології, фармакології та нейронаук Бристольського університету Ден Баумгардт розповів про деякі фактори на людській шкірі, на які варто звернути увагу.

Еритема, що мігрує

Небезпека надокучливих кліщів, із якими ніхто не хоче повертатися додому після прогулянки, давно відома. Переважна більшість укусів кліщів, імовірно, не спричинить захворювання, однак на один висип все ж варто звернути увагу та звернутися до лікаря в разі його виявлення.

Ідеться про еритему, що мігрує, — висип, названий на честь своєї здатності швидко поширюватися по шкірою, що є ознакою хвороби Лайма. Цей висип утворює класичну мішень, схожу на яблучко на мішені для дартсу.

Експерти радять бути пильними протягом кількох тижнів після укусу, щоб переконатися, що висип не з'явився. У разі появи червоної шишки, якої раніше у вас не було, слід стежити за появою висипу на шкірі й інших симптомів хвороби Лайма, зокрема:

температури;

болю в м'язах і суглобах;

головного болю.

Зазначимо, що хворобу Лайма можна вилікувати за допомогою антибіотиків, здатних запобігти довгостроковим ускладненням, зокрема й симптомам хронічної втоми.

Пурпура

Пурпура — це висип із крихітних фіолетових або червоних точок. Причиною виникнення висипу є скупчення крові в глибшому шарі шкіри — дермі. Простим способом перевірити наявність пурпури є натискання пальців — під час натискання пляма не блякне.

Цей висип є свідченням проблем зі стінками крихітних кровоносних судин, що живлять людську шкіру, або ж із кров'ю в них. За словами Баумгардта, виникнення цих проблем може бути пов'язане з низкою проблем, зокрема:

дефіцитом тромбоцитів;

недостатності кісткового мозку;

аутоімунного стану.

У найгіршому випадку пурпура може вказувати на небезпечний для життя стан септицемії, коли інфекція поширюється в кровотік. Імовірними джерелами інфекції в такому разі можуть бути легені, нирки або сама шкіра.

Шкіра павуків

Висип, що нагадує павутину, є проблемою в артеріолах шкіри — м'яких артеріях, що постачають нашій шкірі кров.

Відкрита артеріола — це тіло павука, а ще дрібніші капіляри, які розходяться на всі боки, — це ниткоподібні ноги. У разі натиску кінчиком пальця всі видимі сліди висипу зникають, оскільки дотик тимчасово зупиняє кровотік.

Зазвичай подібні прояви на шкірі є доброякісними та не пов'язані з будь-якими захворюваннями, особливо якщо таке висипання всього одне або їх два. Однак понад три подібні вогнища можуть свідчити про високий рівень гормону естрогену, що циркулює і часто виникає внаслідок захворювань печінки, а також гормональних змін під час вагітності. У разі усунення основної причини павутини також зникнуть із вашої шкіри.

Чорний оксамит

Це зміни складок шкіри, які зазвичай виникають навколо пахв або шиї. У такому разі шкіра стає потовщеною та оксамитовою на дотик. За словами експерта, такий висип може свідчити про порушення обміну речовин, пов'язаного з діабетом 2 типу або синдромом полікістозних яєчників.

Якщо будь-який із цих станів успішно вилікувано, висип може зникнути. У рідкісних випадках це також може бути ознакою раку шлунка.

Висип у формі метелика

Серцеві клапани відіграють важливу роль у правильному спрямуванні руху крові через людське серце та запобіганні зворотного струму. Однак клапан між камерами лівої половини серця часом може звужуватися, спричиняючи погіршення функції серця. У такому разі природною реакцією організму стане збереження основного об'єму крові шляхом перекриття припливу до шкіри.

Унаслідок такого стану може виникнути пурпурно-червоне висипання, розташоване високо на щоках і переніссі, що нагадує за формою крила метелика. Науковці називають це мітральною фацією, яка, залежно від ступеня ураження серця та магістральних судин, може зберігатися, попри лікування.

Раніше Фокус писав про еволюційне полотно: розшифровку таємниць прихованих ліній на нашому тілі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.