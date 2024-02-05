Є дві причини. Земля постійно обертається: чому люди не відчувають цього обертання

Наша планета здійснює повний оборот навколо своєї осі за 24 години, але є причини, через які ми не відчуваємо того, що Земля обертається.

Якщо ви коли-небудь у дійстві каталися на каруселі, то ви мусите пам'ятати, що це обертання призводило до того, що ви могли бути викинуті з цієї каруселі під час руху. Тому доводилося міцно триматися, щоб цього не сталося. Земля обертається навколо своєї осі набагато швидше, ніж карусель, але людям не потрібно триматися за щось, щоб не полетіти в космос. При цьому люди не відчувають обертання Землі. Чому так відбувається? Про це пише Live Science .

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Учені називають дві причини, чому ми не відчуваємо обертання Землі. По-перше, наша планета здійснює дуже плавне обертання навколо своєї осі. Наприклад, якщо їхати в автомобілі, то можна відчути себе в нерухомому стані. Якщо збільшувати або знижувати швидкість, то тоді можна відчути рух. Але якщо цього не відбувається, то виникає відчуття нерухомості.

За словами Грега Гбура з Університету штату Північна Кароліна (США), не існує такого поняття, як абсолютний рух, а є відносний рух. Про це в минулому говорили ще Галілео Галілей та Ісаак Ньютон. Наприклад, Галілей запропонував уявний експеримент, коли людина перебуває або в кораблі, який пливе по спокійній воді, або в кораблі, що стоїть на стоянці в порту. Згідно із законами фізики, людина не відчує різниці.

За словами вчених, усе на Землі теж рухається разом із людиною. Наприклад, атмосфера планети рухається так само швидко, як і ми, тому відносно нас вона є нерухомою Фото: phys.org

За словами вчених, усе на Землі теж рухається разом із людиною. Наприклад, атмосфера планети рухається так само швидко, як і ми, тому відносно нас вона є нерухомою.

Є й друга причина, чому люди не відчувають обертання Землі. Цією причиною є сила тяжіння. Ця сила, яка утримує людей на поверхні планети, набагато потужніша за силу, яка б змусила людей полетіти в космос під час швидкого обертання Землі.

Те відчуття, яке нібито намагається викинути нас із каруселі називається доцентровим прискоренням. Тобто це відчуття інерції, адже тіло продовжує рухатися по прямій, а відбувається кругове обертання. Земля під час обертання також намагається викинути всі об'єкти на ній у космос, але сила тяжіння не дає їй цього зробити і протистоїть відцентровій силі.

За словами Гбура, прискорення вільного падіння на поверхні Землі, яке чисельно дорівнює силі тяжіння, становить приблизно 9,8 м/с*2, а його зменшення через обертання Землі на екваторі, де все рухається найшвидше, становить приблизно 0,03 м/с*2. Це дуже мало порівняно з тим, що люди відчувають від самої сили тяжіння, тому самого обертання Землі ми не помічаємо.

Як уже писав Фокус, Земля не завжди була сферою і мільярди років тому планета нагадувала драже Skittles. Нове дослідження показує, на самому початку свого шляху наша планета зовсім не мала сферичної форми, а була більш сплющеною.

Також Фокус писав про те, що виявлено приховану деталь, яка розповідає про походження життя на Землі. Вчені виявили унікальну сполуку в надрах землі, яка дала змогу розгадати одну з головних таємниць появи життя на Землі і дала можливість уявити, в яких умовах воно зароджувалося.