Стародавні виходять із сутінків: у тибетських льодовиках прокинулися віруси віком 15 000 років

Планета невблаганно нагрівається, внаслідок чого дедалі більше тане земля, що тисячоліттями залишалася в кайданах льоду, — у ній пробуджуються найдавніші істоти.

Роками вчені попереджали, що планета невблаганно нагрівається, а разом з тим насувається повний колапс кліматичної системи Землі. Тепер унаслідок неймовірного потепління тибетські льодовики тануть, вивільняючи все більше стародавніх вірусів, пише Science Alert.

У міру того як льодовики тануть, дедалі більше збереженої мегафауни, зокрема шерстисті носороги, гігантські 40 000-літні вовки та бактерії віком щонайменше 75 000 років, вивільняються з крижаних кайданів. На жаль, не всі представники мегафауни стародавньої Землі вже мертві. Наприклад, вчені змогли "воскресити" багатовіковий мох, який прийшов до тями після часу, проведеного в ув'язненні. Також вчені змогли повернути до життя і крихітних круглих черв'яків віком 42 000 років.

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Ще в дослідженні 2021 року, проведеному автором і мікробіологом Чжі-Пін Чжун з Огайо, вчені дійшли висновку, що танення вічної мерзлоти врешті-решт призведе до втрати цих стародавніх, архівних мікробів і вірусів. Однак куди більш дивним виглядає те, що вони також можуть вивільнитися з крижаних кайданів і врешті-решт опиняться в навколишньому середовищі. Автори дослідження також заявили про деякі побоювання щодо повернення стародавніх вірусів, які можуть стати причиною нової пандемії на Землі.

Вчені сьогодні використовують методи метагеноміки та стерилізації зразків крижаних кернів, що допомагає їм краще зрозуміти, що саме ховається під льодами. Під час нового дослідження вченим вдалося ідентифікувати архів з десятків унікальних вірусів віком 15 000 років, зразки були здобуті з крижаної шапки Гулія на Тибетському нагір'ї.

За словами Чжуна, досліджувані льодовики сформувалися поступово і в процесі формування, разом з пилом і газами також захоплювали безліч вірусів. Всі ці мікроби потенційно являють собою все розмаїття мікробів, які перебували в атмосфері Землі під час відкладення.

Попередні дослідження також показали, що мікробні угруповання корелюють зі змінами концентрації пилу й іонів в атмосфері, а також можуть вказувати на клімат і умови довкілля в той час.

Автори дослідження зазначають, що в кернах, зібраних на висоті 6,7 кілометра над рівнем моря в Китаї, вони виявили 28 вірусів, які раніше не були відомі науці. Загалом було знайдено та ідентифіковано 33 віруси.

Імовірно, всі ці зразки могли б процвітати в найекстремальніших умовах на Землі. За словами співавтора дослідження, мікробіолога Метью Саллівана, вони з колегами також виявили в зразках ознаки генів, що допомагають вірусам заражати клітини в холодних умовах.

Далі команда порівняла генетичні послідовності вірусів із базою даних відомих вірусів і виявила, що найпоширенішими з них є бактеріофаги, які заражають бактерії Mmethylobacterium, важливі для циклу метану в льоду.

"Привид стародавніх вірусів", що прокидаються в поталому ґрунті, здається особливо тривожним після пандемії коронавірусу, науковці вважають, що найбільша небезпека полягає в тому, що під час втрати льоду льодовиками також вивільняється неймовірна кількість ізольованого метану та вуглецю.

Автори дослідження також зазначають, якими б небезпечними не були віруси, вони насправді також можуть багато чого розповісти про минулі зміни в навколишньому середовищі та еволюцію вірусів. Надалі вчені планують також вивчити те, як віруси та бактерії реагують на зміни клімату, а також зрозуміти те, що станеться, коли планета переступить від льодовикового періоду до теплого — про все це можуть розповісти стародавні віруси.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пробудили вірус, який "спить" у вічній мерзлоті останні майже 50 тисяч років.