Земля з космосу у всій красі: астронавт МКС зробив дивовижні кадри (відео)

Астронавт Європейського космічного агентства зізнався, що був трохи розгублений, коли побачив так багато всього одночасно.

Астронавт Європейського космічного агентства (ЄКА) Маркус Вандт має покинути Міжнародну космічну станцію (МКС) найближчим часом. Він перебував там у складі екіпажу місії SpaceX Ax-3 з 20 січня минулого року. Хоча це було не настільки тривале перебування на борту МКС, все ж у шведського астронавта було достатньо часу, щоб побачити Землю в абсолютно новому для себе вигляді і зробити приголомшливий відеоролик, пише Inverse.

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Вважається, що найкраще місце на МКС для того, щоб спостерігати за космосом і зокрема за Землею, — це модуль "Купол". Це приміщення з сімома вікнами, з якого відкривається приголомшливий вид на нашу планету. Тут астронавти можуть відпочити і зробити дивовижні фотографії, а також відео. Що власне і зробив Маркус Вандт.

У своєму пості в Instagram, де астронавт показав відеоролик, на якому видно Землю з космосу, він написав, що "трохи розгублений, бачачи так багато всього одночасно й усвідомлюючи, яким маленьким усе здається звідси, а світ неймовірно прекрасний".

Також відео з астронавтом, який перебуває всередині модуля "Купол" і дивиться вниз на Землю, опублікувало ЄКА. На початку відеоролика показано, як МКС пролітає над Об'єднаними Арабськими Еміратами, і видно Перську затоку, Оманську затоку та Аравійське море.

За словами Вандта, якщо подивитися не вниз, а вгору, то можна побачити лише величезну порожнечу космосу, що призводить до розуміння того, що ми лише маленька частина величезного Всесвіту.

Для Вандта це перший політ у космос, і він прибув на МКС 20 січня у складі екіпажу місії SpaceX Ax-3. Подібні місії є плодом співпраці між американськими компаніями SpaceX і Axiom Space. Остання бере участь у розробці комерційної космічної станції, яка замінить МКС, у межах співпраці з NASA. Уже відомо, що МКС закінчить свою роботу приблизно через 6 років і зараз NASA намагається вирішити, як безпечно спустити станцію в атмосферу Землі, щоб вона там згоріла.

Маркус Вандт на борту МКС Фото: Inverse

Спочатку екіпаж місії SpaceX Ax-3, що складається з чотирьох астронавтів, мав вирушити на Землю 3 лютого, але погодні умови на Землі не дозволили цього зробити. Наступна спроба повернутися на Землю мала відбутися 6 лютого, але біля узбережжя штату Флорида, де має приземлитися космічний корабель Crew Dragon, знову виявилася неспокійна погода. Наразі невідомо, коли астронавти повернуться додому.

Політ Вандта в космос є частиною першої співпраці ЄКА і Шведського національного космічного агентства з компанією Axiom Space.

Як уже писав Фокус, космічний апарат NASA вдруге близько підлетів до супутника Юпітера Іо і побачив виверження вулканів на його поверхні. Найбільш вулканічний світ у Сонячній системі знову сфотографував з відстані 1500 км космічний апарат "Юнона".

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA зробив знімок вертольота Ingenuity на Марсі. Марсохід Perseverance сфотографував свого літаючого "друга", який зазнав аварії, що стоїть на марсіанській піщаній дюні.