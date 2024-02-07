Свіжість, що оздоровлює: 6 причин включити листя м'яти у свій раціон

М'ята є неймовірно смачним доповненням як у стравах, так і в напоях, а її корисні властивості дають нам змогу зміцнити різні ділянки нашого організму, не докладаючи великих зусиль.

Листя м'яти, яке часто ігнорують у світі трав, — це не лише освіжаючий додаток до напоїв і страв, а й джерело поживних речовин і корисних властивостей, стверджує наука. Відомі своїм яскравим смаком і ароматом, ці маленькі зелені листочки сповнені вітамінів і мінералів, необхідних для гарного самопочуття, пише Times of India.

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М'ята особливо багата на вітамін А, який необхідний для підтримання здоров'я очей, і вітамін С, відомий своєю роллю в зміцненні імунної системи. Це листя також є гарним джерелом заліза, марганцю і фолату — поживних речовин, що відіграють ключову роль у процесах метаболізму і росту клітин нашого організму.

Одна з найбільш шанованих переваг м'яти — її здатність забезпечувати комфорт травлення. З давніх-давен м'яту використовували для заспокоєння розладів шлунка і поліпшення травлення. Вона особливо корисна для людей, які страждають на синдром подразненого кишківника (СПК), оскільки м'ята розслабляє м'язи травного тракту, що робить її натуральним засобом від неприємних симптомів, йдеться в дослідженнях. У спекотну погоду м'ята також дуже корисна завдяки своєму охолоджувальному ефекту, тому такі напої, як вода або чай із додаванням м'яти, не тільки освіжають, а й сприяють охолодженню організму.

Але користь м'яти виходить за рамки травної системи. Якщо говорити про здоров'я порожнини рота, то листя м'яти — це натуральний освіжувач дихання, який також бореться зі шкідливими бактеріями, сприяючи здоров'ю ясен і зубів. Це робить м'яту чудовою альтернативою покупним ополіскувачам для рота.

Тим, хто страждає від алергії та астми, м'ята може принести деяке полегшення. Її протизапальні властивості допомагають впоратися з симптомами, полегшуючи дихання. Це пов'язано з наявністю в м'яті ароматичних сполук, які чинять заспокійливу дію на дихальну систему.

М'ята не обмежується користю для внутрішніх органів, вона також корисна для шкіри. Завдяки антиоксидантам, що містяться в ній, м'ята захищає шкіру від негативного впливу довкілля і знімає подразнення, надаючи їй свіжого вигляду і відчуття свіжості.

Включити м'яту у свій раціон досить просто. Від додавання в салати для додання свіжості до використання в чаї або як гарнір для десертів — м'ята не тільки покращує смак їжі, а й підвищує її поживну цінність. Якщо ви хочете поліпшити травлення, освіжити дихання, заспокоїти шкіру або просто насолодитися освіжаючим напоєм, листя м'яти — це універсальна і корисна зелень, яку варто включити у свій щоденний раціон.

Раніше Фокус писав про те, чому котяча м'ята так подобається котам і чим вона небезпечна для них. В інтернеті можна знайти мільйони відео кумедних реакцій котів на м'яту, але насправді, в основі цієї поведінки лежать унікальні і часом травмонебезпечні процеси.

Також Фокус писав про те, як незвичайна дієта з комах може поліпшити обмін речовин. Незважаючи на те, що багато хто з нас воліли б уникати дієти з комах, дослідники вважають, що вона може бути корисною для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.