Запобіжить поширенню агресивного раку: створено новий препарат для лікування хвороби

Важкі й агресивні форми раку часто були вироком для людей, яких вони уражали, але тепер у вчених з'явилися ліки, які можуть змінити ситуацію.

Учені з Австралії зробили значний крок уперед у галузі досліджень раку, відкривши нову стратегію лікування, яка може здійснити революцію в боротьбі з найнебезпечнішою формою раку молочної залози. Цей новий підхід націлений на тип раку, відомий як потрійний негативний рак молочної залози, який є особливо агресивним і важко піддається лікуванню за допомогою сучасних методів лікування, таких як хіміотерапія та імунотерапія, пише ScienceAlert.

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Відмінною особливістю нового методу лікування є його здатність точно націлюватися на ракові клітини й атакувати їх, не завдаючи шкоди навколишнім здоровим тканинам.

Пероральний препарат, що отримав назву CDDD11-8, спочатку був розроблений для лікування іншого типу раку — гострої мієлоїдної лейкемії. Однак тепер він показав, що здатний сповільнювати ріст клітин потрійного негативного раку молочної залози та навіть убивати їх. Це прорив, бо досі не існувало ліків, спеціально розроблених для боротьби з цим агресивним типом хвороби, який уражає до 15% усіх хворих на рак молочної залози. У таких пацієнток часто обмежені можливості лікування та високий ризик повернення захворювання протягом п'яти років.

Препарат CDDD11-8 блокує особливий шлях у клітинах, відомий як циклін-залежна кіназа 9 (CDK9), який має вирішальне значення для виживання та проліферації ракових клітин. Цікаво, що здорові клітини не так сильно залежать від цього шляху, що робить CDK9 ідеальною мішенню для лікування раку. Препарат показав обнадійливі результати в попередніх експериментах, включно зі зниженням росту пухлини та збільшенням загибелі ракових клітин як у моделях клітинних ліній, так і на живих мишах, не завдаючи шкоди життєво важливим органам або здоровим клітинам.

Результати дослідження відкривають можливість розробки цільового лікування потрійного негативного раку молочної залози, що може значно поліпшити показники виживання. Дослідники вважають, що інгібування CDK9 може бути ефективним і проти інших типів агресивних ракових захворювань, які значною мірою залежать від транскрипції — процесу, який часто прискорюється в ракових клітинах.

Попри багатообіцяльні результати, препарат усе ще перебуває на ранній стадії розробки та потребує подальшого тестування, перш ніж його можна буде розглядати для випробувань на людях. Проте дослідники оптимістично налаштовані на те, що за подальшого розвитку цей препарат може стати переломним моментом у боротьбі з потрійним негативним раком молочної залози та, можливо, іншими агресивними видами захворювання.

Можливість застосування цілеспрямованого та менш шкідливого методу лікування дає надію пацієнтам, прогноз яких нині залишається невтішним. Дослідження також підкреслює важливість постійних робіт та інновацій у пошуках ефективніших методів лікування раку. В разі подальшої розробки та клінічної оцінки цей новий підхід може врятувати життя людей і змінити методи лікування онкології в майбутньому.

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