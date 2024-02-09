Дуже дивне місце. У Середземному морі знайшли "тунель" завширшки 10 кілометрів (фото)

Дослідники вважають, що каньйон з'явився незадовго до того, як море висохло на 700 000 років, а потім наповнилося знову.

Дещо незвичайне виявили вчені в Середземному морі: у східній частині водного простору було виявлено гігантський каньйон завширшки 10 кілометрів. Дослідники припускають, що він утворився близько 6 мільйонів років тому, на початку Мессінської кризи солоності (MSC), коли Гібралтарські ворота між Атлантичним океаном і Середземним морем зрештою зовсім закрилися через зрушення тектонічних плит, пише Live Science.

У результаті Середземне море виявилося ізольованим від світового океану, а врешті-решт і зовсім висохло на 700 000 років, залишивши після себе лише великий соляний простір, товщина якого в деяких просторах досягає 3 кілометрів.

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Після падіння рівня моря течії ставали дедалі солонішими та розмивали морське дно, прорізаючи яри завглибшки в кілька десятків метрів уздовж найкрутіших берегів Середземного моря. Однак у новому дослідженні вчені виявили дещо незвичне: U-подібний каньйон, розташований за 120 км на південь від Кіпру, у найглибших точках Середземноморського басейну Леванта.

Команда дослідила каньйон і виявила, що його ширина становить близько 10 кілометрів, а глибина сягає 500 метрів. Відомо, що каньйон розташовується поруч із підводною горою Ератосфен і, ймовірно, утворився незадовго до того, як сіль скупчилася на морському дні. На це, за словами вчених, вказує те, що каньйон не мав старих "підсольових" коренів.

Нещодавно виявлений каньйон Ератосфен розташований недалеко від підводної гори Ератосфен у східній частині Середземного моря

За словами команди, щоб зрозуміти історію утворення каньйону, вчені припустили, що щільні гравітаційні потоки повинні були дряпати й розрізати морське дно. Передбачається, що течія, обтяжена сіллю й опадами, мчала набагато швидше за навколишню воду, а тому поступово створила каньйон.

Коли саме утворився гігантський каньйон, усе ще залишається загадкою, однак припускають, що це сталося в період від 5,6 до 6 мільйонів років тому. Сам процес формування, імовірно, тривав від десятків до пів мільйона років.

Автори дослідження зазначають, що їхнє нове відкриття також проливає світло на загадку формування Мессінських ярів і каньйонів: науковці десятиліттями сперечалися про те, з'явилися ті під водою чи на суші. Нові дані вказують на те, що принаймні частина з них утворилася під водою.

Зазначимо, що новий каньйон входить до ширшої мережі каньйонів і каналів у Левантському басейні. Водночас на північний захід від нього розташований глибший і давніший басейн Геродота.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": учені не знали про їхнє існування.