Останній притулок мандрівника: NASA дало незвичайну назву місцю аварії Ingenuity

Нещодавно вертоліт Ingenuity зіткнувся з труднощами, які унеможливили продовження його розвідувальної місії. Віддавши йому данину поваги, NASA назвало місце його аварії на честь міфічних земель, описаних у романі "Володар Кілець".

У зворушливому жесті, що віддає данину поваги і є відсиланням до літературної фантастики, вертоліт NASA Ingenuity, який вразив уяву багатьох своїми незабутніми польотами на Марс, знайшов свій останній притулок, який тепер відомий як "Пагорби Валінора". Ця назва, натхненна міфічним місцем з улюблених казок Дж. Р. Р. Толкієна, назавжди відзначила місце, де закінчилася легендарна подорож Ingenuity на Червону планету, пише Space.

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Запущений разом із марсоходом Perseverance, Ingenuity увійшов в історію 19 квітня 2021 року, здійснивши перший політ на іншу планету на електроприводі. Те, що спочатку планувалося як коротка демонстрація з п'яти польотів, швидко переросло в тривалу місію, що демонструє потенціал повітряного дослідження Марса. Польоти Ingenuity не тільки довели, що подорожі на енергії можливі в розрідженій атмосфері Марса, а й відкрили нові можливості для розвідки, збору даних і підтримки майбутніх місій.

Однак шлях цього маленького, але могутнього вертольота не обійшовся без пригод. Останній політ Ingenuity був несподівано перерваний через складну марсіанську місцевість, що ускладнює навігацію, і це призвело до пошкодження лопатей несучого гвинта. Незважаючи на цю невдачу, гелікоптер залишається в хорошому стані і здатний відправляти інженерні дані на Землю доти, доки він залишається в межах досяжності ровера Perseverance.

Цей стан апарату знаменує собою важливий момент в освоєнні космосу, оскільки нерухомий стан Ingenuity символізує як завершення його безпосереднього внеску, так і довгостроковий і триваючий вплив його місії на вивчення Червоної планети. Поки Perseverance продовжує пошуки ознак стародавнього життя на Марсі, спадщина Ingenuity житиме, надихаючи майбутні місії, спрямовані на подальше розкриття і розуміння таємниць нашої сусідньої планети.

Історія Ingenuity — це не тільки технологічні досягнення; це свідчення людської творчості, рішучості та неминущої привабливості досліджень. Назвавши свій останній притулок на честь міфічного місця відпочинку і притулку, NASA оспівує дух пригод, який змушує нас тягнутися до зірок, нагадуючи нам про силу уяви, здатної перетворити здавалося б неможливі та найзухваліші фантазії на реальність.

Раніше Фокус писав про причини поломки вертольота NASA Ingenuity. Марсіанський вертоліт Ingenuity зміг виконати 72 польоти на Червоній планеті замість 5 запланованих. Але останній політ став кінцем його довгої історії.

Також Фокус писав про страх NASA перед олівцями в космосі. Непримітний на Землі олівець викликає масу побоювань у космосі, і у цього є серйозні причини.