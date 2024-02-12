Посейдон павукового світу: живе в дзвоні під водою і пожирає партнерку після спарювання

Павуки-дзвіночки є єдиними павуками у світі, які будують "замки" з павутиння під водою і цікавим чином можуть у них дихати.

Павуки-дзвіночки (Argyroneta aquatica), також відомі як водяні павуки, є єдиними павуками, які майже повністю живуть під водою. Однак їм все одно необхідне повітря, а тому представники цього виду зводять "підводні замки" у вигляді дзвіночків, де вони можуть дихати, пише Live Science.

Дослідники виявили, що павуки-дзвіночки виживають, плетучи павутину між підводними рослинами, потім вони переносять у них повітря з поверхні, використовуючи своє волохате тіло. За словами директора зі збереження британської благодійної організації з охорони безхребетних Buglife Крега Макадама, представники цього виду розробили унікальну адаптацію до цього підводного життя.

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Відомо, що павуки-дзвіночки мешкають у Європі, Центральній і Північній Азії, а окремий підвид цих павуків також зустрічається в Японії. Представники цього виду, як правило, харчуються іншими водними безхребетними, а також дрібною рибою. Вони також використовують безліч водовідштовхувальних волосків по всьому тілу, що затримують повітря з поверхні, після цього павуки прядуть павутину й утворюють повітряну бульбашку, яку використовують як повітряний дзвін.

Згодом міхур розширюється, поки не досягне таких розмірів, щоб павук міг у ньому поміститися. Цікаво, що самки, як правило, будують удвічі більші будинки-дзвони, ніж самці, оскільки їм потрібно більше часу для годування. Зазначимо, що повітря в захисному куполі постійно оновлюється, а павук носить із собою міхур води, що надає йому сріблястого забарвлення.

Відмінною рисою цього виду павуків є те, що самці більші й важчі за самок, що не зовсім звично для павуків. Дослідження 2003 року показало, що більші розміри самців пов'язані з довшими передніми ногами, а значить підвищують їхню здатність пересуватися під водою.

Водночас розмір самок, імовірно, обмежений необхідністю побудувати більший повітряний дзвін, у якому вони могли б доглядати за своїм потомством. Також їхній розмір пов'язаний з енергетичними витратами, пов'язаними з частішою передачею свіжого повітря з поверхні в підводний дзвін.

Не менш цікавий факт було виявлено 2005 року, коли вчені дізналися більше про шлюбну поведінку павуків: виявилося, що самки вважають за краще спаровуватися з більшими самцями, попри величезний ризик. Дослідження показало, що більші самці часом пожирають самок у разі зворотного статевого канібалізму. Водночас результати свідчать про те, що великі самці та самки, як правило, вбивають дрібніших самців.

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