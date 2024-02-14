Уперше виявлено темну матерію в космічній павутині: вона звисає цілими гронами

Дослідники виявили темну матерію, яка застрягла в нитках скупчення Коми.

Уперше астрономи виявили темну матерію, яка буквально звисає з масивних ниток, що простягаються через увесь Всесвіт. Ці нитки утворюють так звану "космічну павутину", яка ловить галактики, як звичайна павутина ранкову росу, пише Space.com.

Вчені з Університету Йонсей у Сеулі використовували телескоп Субару і гравітаційне лінзування, щоб побічно виявити темну матерію, яка застрягла в нитках скупчення Коми.

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Таким чином, відбулося перше в історії спостереження за темною матерією в космічній павутині, що простягається на десятки мільйонів світлових років.

Скупчення Коми або Abell 1656 є сукупністю понад тисячі галактик і розташоване за 321 млн світлових років від нас. Через гігантські розміри та відносну близькість це скупчення є ідеальним для вчених, які займаються полюванням на темну матерію в нитках космічної павутини.

Космічна павутина являє собою цілу мережу ниток з матерії, які постачають галактики газом, допомагаючи їм рости. Такі мережі також збирають галактики в кластери. Основні нитки космічної павутини самі по собі є стінками надскупчень галактик, така стіна є і в скупченні Коми, яка називається "Велика стіна." Вона насправді була першою виявленою надвеликою структурою у Всесвіті.

Комп'ютерне моделювання галактик, оточених нитками газу, які утворюють космічне павутиння Фото: Yannick Bahé

За словами вчених, галактики скупчуються в точках перетину цих космічних ниток, але вони обриваються між галактиками й утворюють так звані "внутрішньокластерні нитки". Саме там може накопичуватися темна матерія, яка тече космічними нитками.

Ще торік телескоп Keck Cosmic Web Imager зміг зафіксувати перше пряме світло від тонких ниток павутини, які тягнуться через найтемніші куточки космосу. Але "побачити" темну матерію навколо ниток космічної павутини — це зовсім інша справа.

Це тому, що, попри те, що темна матерія становить приблизно 85% всієї матерії у Всесвіті, вона невидима, оскільки вона не взаємодіє зі світлом, як це робить звичайна матерія, яка складається із зірок і пилу.

Домінування темної матерії над звичайною матерією також означає, що вона домінує в нитках космічної павутини, утворюючи невидимий каркас, на якому формується структура Всесвіту.

Однак, хоча темна матерія і не взаємодіє зі світлом, вона взаємодіє з гравітацією — і ця взаємодія впливає на рух повсякденної матерії та світла, який ми можемо бачити.

У новому дослідженні команда використовувала світло галактик і зірок позаду скупчення Коми, а також високочутливі інструменти телескопа Subaru, щоб виявити ледь помітний ефект лінзування, який створює темна матерія.

Це стало першим в історії виявленням темної матерії на кінцевих сегментах космічного павутиння, що допомагає ще раз підтвердити існування великомасштабної структури, що поширюється Всесвітом.

Нагадаємо, нова теорія темної матерії вирішує дві загадки астрофізики. Вважається, що темна матерія становить 85% матерії у Всесвіті, але її природа не до кінця зрозуміла.