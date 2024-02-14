До люті й тремтіння додалися акулячі зуби: маленькі песики виявилися не такими безневинними

Дослідники кажуть, що серед "лялькових" порід домашніх собак поширена аномалія зубів — вони схожі на акулячі.

Близько 7% домашніх собак, більша частина яких належить до дрібних, "іграшкових" порід, можуть похвалитися здвоєними зубами, як в акул. Така аномалія, відома як постійні молочні зуби. Вона розвивається, коли молочні зуби не випадають, а залишаються в щелепі разом з уже постійними зубами. Так утворюється ще один ряд зубів, схожих на акулячі, пише New Scientist.

Дослідник Коррін Волліс з Наукового інституту Waltham Petcare в Лестерширі та її команда вирішили вивчити ці дивні акулячі зуби у собак. Вчені проаналізували дані про 2,8 млн чистокровних собак.

Таким чином було проаналізовано 60 порід і всі вони розділені на 6 категорій: від дуже дрібних (менш як 6,5 кілограмів) до дуже великих (понад 40 кг).

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати аналізу показали, що 15% дуже маленьких порід собак мали акулячі зуби, на відміну від менш ніж 1% собак вагою понад 15 кг. Серед "іграшкових" порід собак найчастіше акулячі зуби зустрічалися у породи йоркширський тер'єр, той-пудель, мальтійська болонка і чихуахуа.

Серед усіх порід захворювання зустрічалося найменш рідко у хортів — 0,1%, а у йоркширських тер'єрів найчастіше — 25%.

Той факт, що у дрібних порід частіше бувають акулячі зуби, можливо, просто пов'язаний з тим, що в них менший рот, каже Ден О'Ніл з Королівського ветеринарного коледжу в Лондоні. Він виявив, що у собак з дуже коротким носом ймовірність наявності акулячих зубів майже втричі вища, ніж у собак з довжиною носа ближче до середньої.

"Постійні тимчасові зуби — це розлад, який багато в чому пов'язаний із породою, і це ключовий момент, тому що це означає, що ми можемо змінити це, якщо захочемо", — каже дослідник.

Волліс та її колеги також виявили зв'язок між ожирінням і акулячими зубами, які на 11% частіше трапляються в собак із надмірною вагою. Такий взаємозв'язок не зовсім зрозумілий, але, можливо, вся річ у тім, що у собак з ожирінням частіше виникають проблеми із зубами та яснами. Крім того, деякі дослідження на людях показали, що у дітей, які страждають на ожиріння, зуби прорізуються повільніше.

Попри це, необхідні додаткові дослідження на собаках, щоб зрозуміти це нове відкриття, каже О'Ніл. Зокрема, у собак з'являються стійкі молочні зуби, коли вони ще маленькі цуценята, тобто, як правило, задовго до того, як вони набирають зайву вагу.

Результати підкреслюють важливість регулярного звернення до ветеринара для перевірки ротової порожнини собак на наявність постійних молочних зубів. У молодому віці зайві зуби можна видалити, уникнувши ускладнень, каже Волліс.

Нагадаємо, вчені розповіли про ефективність "розмовляючих" кнопок для собак. Останнім часом кнопки, за допомогою яких собаки можуть спілкуватися з людьми голосовими командами, набирають дедалі більшої популярності, але вчені заявляють, що цей процес сприймається собаками зовсім інакше.