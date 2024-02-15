На глибині 1250 метрів під землею ховається "таблетка" від кліматичної кризи: що це таке

Дослідники виявили бактерії, які можуть в екстремальних умовах навколишнього середовища перетворювати СО2 на мінерал.

Глибоко під поверхнею Землі живе бактерія, яка може перетворювати вуглекислий газ (СО2) на твердий мінерал у дуже екстремальних умовах. У разі, якщо вчені зможуть зрозуміти, як використовувати цих мікробів, з'явиться новий спосіб уловлювання парникових газів із виснажених родовищ викопного палива, пише IFLScience.

Науковці зі Школи гірничої справи та технологій Південної Дакоти та Soeder Geoscience LLC займаються пошуком мікробів, які здатні зв'язувати вуглець, а також можуть впоратися з високими температурами та тиском. Саме такі умови панують під нафтовими родовищами.

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Під час досліджень учені відсіяли трьох багатообіцяючих кандидатів. Одним із таких був вид бактерій Bacillus, який був знайдений на глибині 1250 метрів під землею. Також було відсіяно вид Geobacillus, який адаптований до високої температури та тиску. Не пройшов перевірку і вид Persephonella marina, що мешкає в гідротермальних жерлах Тихого океану, де температура становить 110°C, а тиск дуже високий.

Бактерії піддали серії лабораторних експериментів, де на них впливав високий тиск, температура і підвищена кислотність.

Результати експерименту засвідчили, що оптимальні умови для виробництва бактеріями кристалів кальциту з CO2, перевищували в 500 разів тиск на рівні моря за температури 80°C. У таких екстремальних умовах бактерії могли перетворювати CO2 на кристали карбонату протягом 10 днів.

Бактерії можуть справлятися з таким завданням завдяки ферменту карбоангідразі, який каталізує реакцію між CO2 і водою.

Порожнечі, залишені виснаженими родовищами нафти і газу, є ідеальним місцем для зберігання уловленого CO2, тим самим запобігаючи його потраплянню в атмосферу Землі, де він діє як парниковий газ і призводить до зміни клімату.

Оскільки ці бактерії можуть творити дива в суворих умовах виснажених нафтових і газових родовищ, це відкриває можливість закачувати їх у підземні порожнечі та назавжди зв'язувати CO2.

Крім того, тверді карбонати можуть ефективно працювати як "корок", що зупиняє витік залишкових рідин і газу з занедбаних нафтових свердловин.

Попри те, що описуваний спосіб поки що є гіпотетичним, подібні дослідження можуть стати неоціненним інструментом у боротьбі з кліматичною кризою.

Нагадаємо, вчені навчилися перетворювати вуглекислий газ на біопластик. Щоб провернути цей трюк, що дає змогу використовувати двоокис вуглецю в повітрі для створення корисного біопластику, знадобиться всього одна бактерія.