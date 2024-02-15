Приховані під товщею води. В океані виявлено території, про які ми раніше навіть не підозрювали

Дослідники виявили, що коралові рифи планети насправді майже на 25% більші, ніж раніше припускали вчені.

Попри те, що світовий океан вкриває понад 70% Землі, нам усе ще занадто мало відомо про те, що ховається під товщею його води. Вчені навіть намагалися скласти карту морського дна, але зуміли нанести на неї лише невелику частину. Тепер же, використовуючи передові технології, вчені змогли скласти найточнішу за всю історію карту коралових рифів Землі, пише Science Alert.

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Тепер команда вважає, що на планеті насправді на 25% більше коралових рифів, ніж ми могли б припустити раніше. Під час роботи вчені об'єднали дані з цілої низки джерел, зокрема:

супутникові знімки;

машинне навчання;

наземні знання глобальної мережі людей.

У результаті їм вдалося виявити додаткові 64 000 квадратних кілометрів коралових рифів, що за площею можна порівняти з Ірландією. Так, загальний розмір дрібних рифів Землі становить 348 000 квадратних кілометрів. У цю цифру входять цілі екосистеми коралових рифів, починаючи від лагун з піщаним дном і невеликою кількістю коралів і закінчуючи рівнинами та цілими стінами коралів. Автори дослідження також зазначають, що серед цієї загальної кількості коралів у світі є 80 000 квадратних кілометрів систем, що являють собою каміння — ці місця стали домівкою для значної кількості коралів.

Геоморфне картування (ліворуч) порівняно з новим протягом рифа (червона заливка, зображення праворуч) на півночі Великого Бар'єрного рифа Фото: Allen Coral Atlas

Раніше робота дослідників була ускладнена тим, що інформацію доводилося збирати з низки джерел, що ускладнювало точне визначення розмірів коралових рифів. Однак тепер вчені використовують супутникові дані з високою роздільною здатністю, що охоплюють буквально весь світ — причому вчені можуть виявити коралові рифи, розташовані на глибині до 30 метрів.

Автори дослідження об'єднали супутникові дані з прямими спостереженнями й записами коралових рифів, зібрані від більш ніж 400 осіб і організацій по всьому світу. У результаті їм вдалося створити першу у світі повну карту протяжності коралових рифів, а також їхнього складу.

За словами команди з Університету Квінсленду, завдяки новому методу їм не тільки вдалося скласти найповнішу мапу коралових рифів Землі, а й також доповнити ті знання, які вже є сьогодні у вчених.

Картування бентоса (ліворуч) порівняно з новим розміром рифа (червона заливка, зображення праворуч) рифа Язик на Великому Бар'єрному рифі Фото: Allen Coral Atlas

Команда зазначає, що їхні карти коралових рифів мають три рівні деталізації:

перший — найбільший — являє собою всю екосистему коралових рифів;

другий показує геоморфологічні деталі — простими словами, як області виглядають усередині самого рифа (піщані лагуни, рифові гребені, похилі ділянки тощо);

третій показує собою дрібні деталі донного субстрату — наприклад, де саме переважає кораловий покрив.

Відомо, що корали не можуть рости на піску, оскільки їм необхідно прикріпитися до твердої поверхні, наприклад, до каменя, перш ніж вони зможуть почати розширювати риф зі своїх тіл, що виділяють вапняк. Завдяки новим картам вчені можуть скласти не тільки карту місць, де процвітають корали, а й також тих територій, де вони змогли б процвітати.

Геоморфне картографування (ліворуч) порівняно з новим розміром рифа (червона заливка, зображення праворуч) у центральній частині Великого Бар'єрного рифа Фото: Allen Coral Atlas

Утім, дослідники вважають, що, попри масштабність роботи та її важливість для науки, коралові рифи Землі все ще залишаються у вкрай вразливому становищі через зміну клімату. Проблема полягає в тому, що океан буквально закипає, як і вся планета загалом, а тому так важливо вжити необхідних заходів для запобігання настання кліматичного колапсу.

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