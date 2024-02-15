Лікарі ввели в організм жінки віруси-мисливці: вони почали боротися з небезпечною бактерією

Бактеріальна загроза нашому організму може чатувати на нас у найнесподіваніших місцях і коли надії на одужання вже не лишається, лікарям доводиться вдаватися до доволі неординарних методів лікування.

Уявіть собі, що у вашому тілі живе невидимий ворог, настільки наполегливий і підступний, що навіть найсильніші ліки здаються неефективними проти нього. Такою була реальність для жінки, яка зіткнулася з бактерією, відомою як Enterococcus faecium. Часто зустрічається в лікарнях, ця бактерія оселилася в крові і виявилася стійкою до антибіотиків, які їй прописували, перетворюючи життя жінки на справжнє випробування, пише Wired.

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Після тривалої та безрезультатної боротьби, Лінн Коул та її родина звернулися до методу лікування, який може здатися чимось прямо з науково-фантастичного роману: фагової терапії. На відміну від традиційних і звичних нам ліків, фаги — це віруси, але не ті, які викликають хвороби. Ці мікроскопічні об'єкти — природжені мисливці за бактеріями, що націлюються на конкретні організми і знищують їх з точністю, якої часто не вистачає сучасній медицині.

Пошуки відповідного фага для Лінн привели дослідників у несподіване місце: стічні води — багате місце полювання для цих бактеріальних хижаків. Після визначення підходящого фага почався черговий важливий етап: підготувати його до використання в людському організмі — цей процес вельми делікатний і трудомісткий.

Лікування Лінн включало дві форми доставки фага: одну вона могла пити, а іншу вводили вже внутрішньовенно. Перші результати були обнадійливими: ознаки поліпшення настали вже через 24 години. Ця історія наочно демонструє перегони озброєнь між бактеріями і наукою, що вдається до допомоги зовнішніх факторів для перемоги над ними. Але незважаючи на перші успіхи, бактерії в організмі Лінн еволюціонували з часом, вислизаючи від атаки фага. На жаль, жінка померла від пневмонії незабаром після припинення фагової терапії. Її випадок було опубліковано в нещодавньому науковому дослідженні.

Фагова терапія, хоча і не є чудодійним засобом від будь-яких бактерій, дає проблиск надії для лікарів та їхніх пацієнтів у боротьбі з організмами, стійкими до ліків. Вона являє собою передовий рубіж у медицині, де боротьбу ведуть не тільки з хворобами сьогодення, а й з проблемами завтрашнього, що розвиваються і наростають.

Історія Лінн підкреслює потенціал фагової терапії та надає чіткі рамки реалій її застосування. Вона свідчить про постійне прагнення до інновацій у медицині, стійкість людей, які зіткнулися з проблемами здоров'я, і хитросплетіння наших біологічних екосистем. Дослідники продовжують вивчати й удосконалювати цей метод лікування і сподіваються, що їм вдасться врятувати більше життів, пропонуючи ефективний засіб захисту перед обличчям мікробних лих, що наростають.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.