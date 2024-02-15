Зачаровані цвіркуни затягують серенади в невідповідний час: що обманом змушує їх співати

Дослідники виявили, що деякі тварини на Землі дивним чином поводяться під час одного з астрономічних явищ.

Сонячне затемнення є рідкісним астрономічним явищем, коли Місяць проходить перед Сонцем і на кілька хвилин закриває сонячний диск, роблячи наше небо темним. Однак у цього також явища є одна цікава побічна дія — тварини в цей час можуть поводитися дивно, пише Inverse.

За словами дослідників, якщо в момент сонячного затемнення вам пощастить перебувати на природі, її звуки можуть стати чудовим доповненням цієї "чарівної картини". Однак у момент сонячного затемнення комахи та тварини почуваються трохи розгублено — це вкотре нагадує про те, що життя в усіх його формах пов'язане з "рухом Сонця".

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Учені пояснили, як сонячне затемнення впливає на тварин на прикладі цвіркунів. У сутінках, коли ймовірність вторгнення хижаків знижується, цвіркуни-самці довго скрекочуть, щоб привабити самок. І тепер дослідники виявили, що сонячні затемнення обманом змушують цвіркунів-самців співати любовні серенади.

За словами представників NASA під час презентації нового проєкту Eclipse Soundscapes, цвіркуни виявляються ошуканими хибними сутінками, птахи в цей момент спантеличені та перестають співати, а бджоли думають, що настав час повертатися до своїх вуликів. У своєму новому проєкті вчені хочуть показати, що затемнення можна вивчати мультисенсорним способом, використовуючи звуки, відчуття та інші форми спостереження.

За словами координаторки зі зв'язків із громадськістю проєкту Eclipse Soundscapes Келсі Перретт, сонячні затемнення — явища відносно рідкісні й всі вони відрізняються одне від одного. Наприклад, тогорічне сонячне затемнення 14 жовтня було кільцеподібним, оскільки Місяць тоді закривав лише середину Сонця — внаслідок чого з'явилося чарівне "вогняне кільце".

Перретт також зазначає, що новий проєкт NASA буде спрямований на повторення аналогічного дослідження, проведеного під час повного сонячного затемнення в 1932 році. Тоді дослідникам вдалося зібрати дані майже 500 спостережень дослідників. Передбачається, цього разу проєкт буде ще ширшим, оскільки в ньому зможуть узяти участь не тільки вчені.

Автори дослідження також зазначають, що за допомогою своєї роботи вони мають намір відповісти на низку цікавих запитань, зокрема й про те, чому цвіркуни співають під час сонячного затемнення. Також вчені планують дізнатися, чи однаково поводяться денні та нічні тварини під час цього астрономічного явища і чи стають вони тихішими або гучнішими під час нього.

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