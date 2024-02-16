Ідеальний пірует. Найбільший айсберг у світі показав "зуби", танцюючи в океані (відео)

Дослідники зняли, як гігантська брила льоду вагою трильйон тонн кружляє в океані, ніби крихітна балерина.

А23а є найбільшим збереженим фрагментом айсберга, що відокремився від антарктичного шельфового льодовика Філчнера в серпні 1986 року. Він просунувся на сотні кілометрів, а потім "приземлився" на дно океану і пробув у нерухомому стані останні 30 років, проте в листопаді 2023 року все змінилося — гігантська брила льоду знову почала свій рух, пише Daily Mail.

Відтоді вчені спостерігають за тим, як айсберг дрейфує на північ від Антарктичного півострова — тепер вони помітили, як гігантська брила льоду вагою в трильйон тонн і розміром з Великий Лондон кружляє на шляху до Південного океану.

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Супутникові знімки NASA показали "зубатий айсберг", що обертається більш ніж на 360 градусів у період з грудня 2023 року по лютий 2024 року на північ від Антарктичного півострова. А23а поступово розмивається хвилями та тане через тепліші води в міру свого просування на північ.

За даними Британської антарктичної служби (BAS), вчені якої в грудні минулого року відвідали А23а, айсберг рухається зі швидкістю близько 48 кілометрів на день. Його забирають місцеві вітри й океанські течії — наразі гігантська брила льоду прямує "алеєю айсбергів" — звичайним маршрутом, яким прямують айсберги до субантарктичного острова Південна Георгія.

На цій карті показано положення берга, виділене синім кольором, починаючи від серпня (внизу) і за останні кілька тижнів (угорі) Фото: BAS

Дослідники зазначають, що наразі айсберг переживає "епоху обертання", а ці танцювальні рухи, зняті супутниками, є частиною його довгого шляху в теплі води. Розміри найбільшого айсберга неймовірно великі, проте в міру просування на північ частини айсберга відколюються через ерозію і танення тепліших вод.

Подібно до сил прибережної ерозії суші, хвилі розбивають айсберг, утворюючи проміжки, що поступово збільшуються, поки вершина не завалиться повністю. У результаті утворюються невеликі виступи, які потім стають меншими, поки не розтануть повністю. Дослідники зазначають, що це один із результатів плавлення, внаслідок якого А23а врешті-решт буде загублений назавжди.

Учені зазначають, що проблеми можуть настати, якщо гігантський айсберг не розтане достатньою мірою на той час, як досягне Південної Георгії — острова в південній Атлантиці. Передбачається, що величезний айсберг може вплинути на життя місцевих мешканців, якщо "пришвартується біля берега". Наприклад, пінгвіни можуть втратити місце, куди зазвичай приходять у пошуках їжі.

A23a наразі є найбільшим айсбергом у світі, але це звання не триватиме вічно, оскільки всі айсберги з часом розколюються. Колишнім рекордсменом був A76, який відокремився від шельфового льодовика в морі Ведделла в травні 2021 року, але відтоді розпався на три частини.

Раніше Фокус писав про найбільший айсберг на Землі: вчені "зняли мірки" з гіганта масою близько трильйона тонн.