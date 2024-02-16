Присоромити перед усім світом: Google покаже на картах усіх забруднювачів атмосфери метаном

Компанія планує вже в травні запустити супутник на орбіту, який відстежуватиме витоки парникового газу.

Наступного місяця на орбіту Землі вийде супутник, який займеться відстеженням витоків метану від нафтогазових компаній. Зі свого боку, Google нанесе дані на свої карти вже до кінця року, щоб забруднювачів побачили в усьому світі, пише ScienceAlert.

Супутник буде запущено в травні, і він є спільною програмою Google і Фонду захисту навколишнього середовища. Супутник під назвою MthanSAT може ознаменувати нову еру глобальної відповідальності за зміну клімату.

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Метан — потужний парниковий газ, на який припадає майже третина глобального потепління, спричиненого людським фактором.

Скорочення викидів цього газу є одним із найшвидших способів уповільнити кліматичну кризу. Зігрівальна здатність метану у 80 разів перевищує ту, якою володіє вуглекислий газ.

"У глобальному масштабі 2023 рік був найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Необхідність захисту клімату ніколи не була більш гострою, і скорочення викидів метану від операцій з видобутку викопного палива та сільського господарства — це дійсно найшвидший спосіб сповільнити потепління просто зараз", — заявили керівник проєкту MthanSAT Стів Гамбург.

Більшу частину викидів метану припадає на сільське господарство, на другому місці — енергетичний сектор.

Картування викидів метану на планеті Фото: MethaneSAT LLC

За словами вчених, на видобуток вугілля, газу і нафти припадає 40% глобальних викидів метану в межах діяльності людини. Автори проєкту вважають, що необхідно зосередитися на енергетичному секторі, оскільки скорочення витоків метану буде економічно ефективним. Газ, який просочується в атмосферу, може бути проданий, а технологія, яка дасть змогу його вловлювати, відносно дешева.

Але витоки метану складно відстежувати в режимі реального часу. Але MthanSAT — нове покоління супутників, які призначені для визначення джерел газу практично в будь-якій точці світу. Зі свого боку, Google володіє обчислювальними потужностями і можливостями ШІ для аналізу величезних обсягів даних і складання карт нафтогазової інфраструктури.

До останнього часу пошук витоків метану охоплював дорогі польові дослідження з використанням літаків і портативних інфрачервоних камер. Такий підхід давав результати лише в окремо взятий момент.

Віцепрезидент і генеральний менеджер зі сталого розвитку Google Geo Яель Магуайр каже, що картографування нафтогазової інфраструктури було складним завданням. Розташування свердловин, промислових насосів і резервуарів для зберігання змінюється, тому карти потрібно постійно оновлювати. Але супутник може вирішити цю проблему.

Магуайр сказав, що та сама технологія штучного інтелекту, яку Google використовував для виявлення дерев, пішохідних переходів і перехресть на супутникових знімках, буде застосована до нафтогазової інфраструктури. На карту буде накладено дані MthanSAT, щоб пролити світло на тип обладнання, найбільш схильного до витоків.

"Ми вважаємо, що ця інформація неймовірно цінна для енергетичних компаній, дослідників і державного сектору, оскільки вони дають змогу прогнозувати та зменшувати викиди метану в компонентах, які зазвичай є найбільш чутливими", — сказав Маґуайр.

Нагадаємо, на Землі зафіксували найбільший витік метану. За оцінками експертів, витекло близько 127 000 газу, а сам викид призвів до пожежі, яка вирувала понад 6 місяців.