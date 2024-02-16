Порушує закони фізики. Апарат із квантовим двигуном загубився в космосі: що відомо

Випробування спірної технології, яка мала показати, що закони фізики неправильні, провалилися.

Маленький супутник, оснащений експериментальним квантовим двигуном, загубився на орбіті, адже зв'язок із ним зник. Це сталося ще до того, як відбулася перевірка дуже спірної технології, пише IFLScience.

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Компанія Rogue Space Systems відправила на орбіту супутник Barry-1 за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX ще в листопаді минулого року. Але космічна місія пішла не за планом. Стало відомо, протягом кількох місяців після запуску в супутника постійно виникали проблеми з енергосистемою, а тепер із ним не вдалося встановити зв'язок. Тож цей супутник тепер є частиною численного космічного сміття.

Barry-1 був оснащений спірним квантовим двигуном, який для створення тяги не використовує паливо. Двигун створений компанією IVO Ltd мав змінити орбіту супутника, і так була б продемонстрована технологія, де для створення тяги не використовується паливо. Але виявилося, що запустити квантовий двигун так і не вдалося, тому жодної перевірки не відбулося.

Розробники двигуна стверджують, що з його допомогою можна зробити революцію в космічних польотах, адже космічні кораблі змогли б переміщатися швидше і їм не потрібно було б везти величезну кількість палива, щоб досягти віддалених куточків Сонячної системи.

Barry-1 був оснащений спірним квантовим двигуном, який для створення тяги не використовує паливо. Двигун створений компанією IVO Ltd мав змінити орбіту супутника, і так була б продемонстрована технологія, де для створення тяги не використовується паливо. Але виявилося, що запустити квантовий двигун так і не вдалося, тому жодної перевірки не відбулося. Фото: IFLS

Розробники сподівалися показати, що їхній пристрій не просто працює, а й порушує головні закони фізики. Такі двигуни є дуже спірною технологією, адже, згідно із законами фізики, рух неможливий без створення тяги за допомогою палива. По суті, цей квантовий двигун можна вважати неможливим пристроєм. Такі пристрої суперечать закону збереження імпульсу, а також тому, що кожна дія має рівну та протилежну протидію.

Проте представники IVO Ltd не розповідають, як саме працює їхній квантовий двигун, хоча стверджують, що він може створювати 52 міліньютони тяги на 1 ват електроенергії. А це в 12 разів ефективніше за наявні іонні двигуни, що використовуються на супутниках.

Незвичайні заяви потребують доказів, а з огляду на те, що квантовий двигун разом зі своїм носієм загубився в космосі, а закони фізики так і не було порушено, невідомо, коли їх буде отримано та чи можливо це взагалі.

Ідея відмовитися від палива у двигунах для космічних польотів не нова. Паливо має властивість закінчуватися, і до того ж його потрібно багато, що збільшує вагу космічних апаратів і витрати на їх запуск. Але багато вчених скептично ставилися до спроби перевірити роботу квантового двигуна в космосі, називаючи це дуже спірною технологією.

Представники компанії IVO Ltd, схоже, не дуже засмутилися провалом своєї місії та заявили, що продовжать роботу над своїм квантовим двигуном, щоб провести все-таки його випробування в космосі. Але це вже буде інший супутник. Залишається тільки чекати, чи відбудеться це випробування та чи зможе воно довести, що закони фізики можна порушити.

Як уже писав Фокус, у ранньому Всесвіті виявлено неможливу галактику, тому, найімовірніше, ученим доведеться переосмислити теорії про формування галактик.