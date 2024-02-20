Захоплення космічного корабля роботизованою рукою: як це відбувається на МКС (відео)

Астронавти Міжнародної космічної станції продемонстрували, як відбувається "космічна риболовля".

Астронавти на Міжнародній космічній станції (МКС) завжди з нетерпінням чекають на прибуття чергового вантажного космічного корабля з припасами та обладнанням. Але для того, щоб корабель успішно доставив усе необхідне на станцію, його потрібно зловити в космосі. По суті, цей процес можна вважати "космічною рибалкою", де вантажний корабель виступає в ролі "улову", а вудкою служить роботизована рука МКС Canadarm2. Тепер є можливість поглянути ближче, як це відбувається, пише Space.

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На новому відеоролику, знятому астронавтами, показано процес захоплення вантажного космічного корабля Cygnus від компанії Northrop Grumman, який прибув на МКС для того, щоб доставити припаси та обладнання для членів 70-ї експедиції на орбітальній станції. Астронавти NASA Жасмін Могбелі та Лорал О'Хара разом працювали над управлінням роботизованою рукою Canadarm2 на МКС, щоб зловити Cygnus.

Роботизований маніпулятор Canadarm2 є вже другим поколінням подібних пристроїв, створених інженерами Канадського космічного агентства (CSA).

Роботизований маніпулятор Canadarm2 є вже другим поколінням подібних пристроїв, створених інженерами Канадського космічного агентства. Фото: NASA

Уперше роботизовані руки Canadarm використовували ще під час польотів космічних шатлів NASA, коли вони допомагали для виходу у відкритий космос. Також маніпулятори використовували для підйому модулів МКС, під час ремонту та модернізації космічного телескопа Габбл і для виконання інших завдань у космосі.

Уперше маніпулятор Canadarm2 встановили на МКС 2001 року, а 2008 року до нього приєднався допоміжний маніпулятор під назвою Dextre, який спеціалізується на переміщенні невеликих предметів, що потребують більшої спритності.

Роботизована рука Canadarm2 спочатку не призначалася для захоплення вантажних космічних кораблів для подальшого стикування з МКС. Але пристрій виявився настільки зручним і довів свою ефективність за багато років, починаючи з травня 2012 року, коли вперше відбувся процес захоплення за допомогою Canadarm2 вантажного корабля Dragon компанії SpaceX.

Зараз інженери CSA розробляють новий роботизований маніпулятор під назвою Canadarm3. Цей пристрій, який буде більш функціональним, встановлять на новій космічній станції Gateway. Вона буде обертатися навколо Місяця і NASA планує почати будівництво цього об'єкта в найближчі кілька років.

Місячна орбітальна станція слугуватиме проміжним пунктом перебування для астронавтів, які летять на Місяць або ж повертаються з Місяця на Землю. Нагадуємо, що наступного року NASA збирається відправити астронавтів у політ навколо Місяця, а вже 2026 року має відбутися висадка астронавтів на поверхні супутника Землі.

Як уже писав Фокус, як показують знімки з космосу, на Землю падає космічний корабель із "Зоряних воєн". Великий непрацюючий супутник Європейського космічного агентства на зображеннях нагадує винищувач зі знаменитої кіносаги.