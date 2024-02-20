Виявлено найяскравіший об'єкт у Всесвіті: голодна чорна діра з'їдає одне Сонце на день (фото)

Вчені виявили найяскравіший квазар з усіх відомих і чорну діру з найбільшою швидкістю поглинання матерії, яка живить цей квазар.

Учені з'ясували, що об'єкт, який у 500 трлн разів яскравіший за Сонце, насправді є квазаром, хоча вперше його виявили ще 44 роки тому. Але весь цей час учені не підозрювали, що це найяскравіший об'єкт у Всесвіті з коли-небудь виявлених. Також виявилося, що квазар живить надмасивна чорна діра, яка є найголоднішою з усіх відомих на сьогодні, адже поглинає щодня кількість матерії еквівалентну масі Сонця. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Astronomy, пише Space.

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Квазари являють собою регіон у центрі деяких галактик, де надмасивна чорна діра, яка активно поглинає матерію, накопичує навколо себе в аккреційному диску так багато матеріалу, що ця гаряча речовина під час обертання випромінює дуже багато світла. Так з'являється квазар, яскравість якого може бути набагато більшою, ніж яскравість усіх зірок разом узятих у його рідній галактиці.

Об'єкт, який отримав назву J0529-4351, було вперше виявлено ще 1980 року, але весь цей час вчені на знали, що було виявлено, по-перше, новий квазар, а по-друге, що це справжній рекордсмен.

Квазари являють собою регіон у центрі деяких галактик, де надмасивна чорна діра, яка активно поглинає матерію, накопичує навколо себе в аккреційному диску так багато матеріалу, що ця гаряча речовина під час обертання випромінює дуже багато світла. Ілюстрація Фото: ESO

Світло цього квазара летіло до Землі 12 млрд років, а це означає, що астрономи побачили його таким, яким він був, коли вік Всесвіту становив 1,8 млрд років. Як уже було сказано вище, квазари існують завдяки надмасивним чорним дірам. Виявилося, що чорна діра, яка живить квазар J0529-4351, має масу, яка в 17-19 млрд разів більша за масу Сонця. При цьому щороку космічний монстр поглинає кількість матерії, що дорівнює 370 масам Сонця. Тобто щодня чорна діра з'їдає стільки матерії, скільки становить маса Сонця.

Квазар J0529-4351 Фото: space.com

Завдяки настільки швидкому поглинанню матерії та набору маси, вчені вважають чорну діру найголоднішою серед усіх відомих подібних об'єктів у Всесвіті. Також чорна діра є найбільш швидкозростаючим подібним астрономічним об'єктом серед усіх відомих. Фактично вона досягла межі швидкості росту, тобто вона зростає настільки швидко, наскільки це взагалі можливо. А квазар виділяє так багато світла через швидке зростання чорної діри, що тепер він є найяскравішим об'єктом у відомому Всесвіті. Вчені вважають, що квазар яскравіший за Сонце у 500 трлн разів.

Регіон у космосі, що оточує квазар J0529-4351 Фото: space.com

Також учені з'ясували, що діаметр аккреційного диска чорної діри становить приблизно 7 світлових років. Для розуміння того, як це багато, уявіть собі, що вам доведеться подорожувати між Землею і Сонцем приблизно 45 тисяч разів.

Нове відкриття дає змогу вченим отримати більше інформації про те, як надмасивні чорні діри, що працюють на межі своїх можливостей, ростуть і еволюціонують. Також подальші спостереження можуть пролити світло на те, яким чином чорні діри в ранньому Всесвіті змогли вирости до таких гігантських розмірів за відносно невеликий період часу за космічними мірками.

Вчені поки що точно не розуміють, яка фізика стоїть за дуже швидким зростанням чорної діри J0529-4351, але в будь-якому разі вони виявили найекстремальніші об'єкти, тобто надмасивну чорну діру і створюваний нею квазар, у відомому Всесвіті.

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