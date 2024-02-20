Парникові гази охолоджують Антарктиду всупереч здоровому глузду: що відбувається

Дослідники кажуть, що в деяких частинах континенту спостерігається "негативний парниковий ефект".

Зростаюча кількість метану і вуглекислого газу, схоже, призводять до "негативного парникового ефекту", охолоджуючи деякі частини Антарктиди. Але вчені кажуть, що такий ефект недовговічний, його може повернути назад вологе повітря, концентрації якого зростають із підвищенням температури, пише New Scientist.

Парникові гази, основні з яких CO2 і метан, нагрівають планету. Але в рідкісних випадках ці гази можуть надавати охолоджувальний ефект, коли атмосфера випромінює в космос більше тепла зі своїх теплих верхніх шарів, ніж утримує ближче до поверхні Землі.

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Юстус Нотхольт із Бременського університету в Німеччині та його колеги вперше виявили такий "негативний парниковий ефект" над високогірними частинами Антарктиди, де повітря особливо холодне і сухе.

Дослідники стверджують, що вищий охолоджувальний ефект в атмосфері може частково пояснити, чому температура піднімається не так швидко, як у більш вологій Арктиці, де негативний парниковий ефект, мабуть, є рідкістю.

Вчені провели моделювання, щоб зрозуміти, як водяна пара в атмосфері над Антарктидою впливає на потепління або охолодження, які пов'язані зі збільшенням парникових газів.

Результати показали, що вологість є ключовим фактором, який контролює негативний парниковий ефект. Оскільки вологість збільшується з підвищенням температури, то охолоджувальний ефект може змінитися потеплінням. Поки залишається незрозумілим, чи будуть верхні шари атмосфери достатньо змішуватися з нижніми шарами, щоб вплинути на температуру поверхні.

Тім Кронін з Массачусетського технологічного інституту також вважає, що рівні водяної пари допомагають пояснити різні способи впливу парникових газів на кожен полярний регіон. Але він каже, що такі фактори, як зміна площі морського льоду, ймовірно, набагато важливіші для температури там, ніж негативний парниковий ефект.

"Це скоріше дрібниця, ніж ключовий елемент розуміння зміни клімату", — експерт.

Нагадаємо, крихітні восьминоги передбачили долю крижаних щитів Антарктиди. Вчені використовували незвичайний підхід, щоб за допомогою генетики зазирнути в минуле льодовиків Антарктиди і дізнатися, чим нам загрожує їхнє руйнування і як скоро воно відбудеться.