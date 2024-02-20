Тиск підвищується від однієї присутності в лікарні: чому краще міряти його вдома

Люди часто приходять до лікарні з наміром перевірити свій тиск під наглядом лікаря, але деякі з них не згодні з тим, що це розумне рішення, і критикують точність таких показань.

Багатьом із нас хоча б раз у житті доводилося вимірювати свій тиск, адже це важливий фактор нашого здоров'я, а його високі показники можуть призвести до інфаркту та інсульту. Але отримати точні дані проводячи вимірювання не так просто, як нам здається. Існує теорія про те, що цифри артеріального тиску, які ми отримуємо в кабінеті лікаря, можуть не збігатися з реальними показниками. Багато експертів сходяться на думці, що не варто особливо перейматися цими показаннями в клініці, тому що вони часто не відповідають дійсності, пише The Washington Post.

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Кров'яний тиск у нашому тілі змінюється залежно від самопочуття, від того, чи рухалися ми, від температури та багатьох інших чинників. Щоб правильно виміряти тиск, нам потрібно сісти певним чином, що не завжди можливо в кабінеті лікаря, каже Радж Падвал, фахівець із гіпертонії з Університету Альберти. Крім того, апарати для вимірювання артеріального тиску самі по собі можуть бути не такими точними, як нам хотілося б, а іноді вони навіть не підходять за розміром нашій руці.

Крім того, існує таке поняття, як "гіпертонія в білому халаті", коли просто присутність у кабінеті лікаря призводить до різкого підвищення артеріального тиску через стрес, або ж "гіпертонія під маскою", коли показники тиску падають, просто тому, що ви перебуваєте у лікарняній обстановці. З огляду на всі ці фактори, не дивно, що показники артеріального тиску можуть бути схожі на американські гірки.

Але не все так погано і не варто прощатися з надіями точно виміряти свій тиск, адже є і хороші новини: перевірка артеріального тиску в домашніх умовах може змінити все, кажуть дослідження. Придбати надійний прилад для вимірювання артеріального тиску на сьогоднішній день простіше, ніж може здатися. І коли, перебуваючи в спокійній обстановці, ви переконаєтеся, що сидите правильно, манжета ідеально підходить, то ви зможете вимірювати тиск протягом декількох днів, щоб отримати достовірну картину того, що відбувається в організмі. Подібний підхід підійде людям, які і так ретельно стежать за своїм тиском, або для тих, хто хоче стежити за тим, наскільки ефективно працюють їхні ліки, які знижують або підвищують його.

Купуючи прилад для вимірювання артеріального тиску, зверніть увагу на той, який отримав схвалення експертів, радить Падвал. Наручні монітори, як правило, точніші, ніж зап'ястні, але головне — переконатися, що манжета підходить саме вашій руці. І хоча апарати для вимірювання артеріального тиску в аптеці можуть здатися зручними, вони можуть не дати вам точних показань.

Раніше Фокус писав про дешеву альтернативу тонометрам, що працює на смартфоні. Пристрій обіцяє забезпечити надійну перевірку артеріального тиску прямо на вашому смартфоні, в будь-якому місці і в будь-який час.

Також Фокус писав про те, що розмови по телефону підвищують тиск. Як показує нове дослідження, що більше люди спілкуються телефоном, то вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.