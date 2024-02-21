Пекельна поїздка. Щось у повітрі змусило пасажирські літаки рухатися швидше за швидкість звуку

На пасажирів на борту комерційних рейсів чекала та ще мандрівка, оскільки сильний вітер змусив літаки рухатися зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку.

Типова крейсерська швидкість пасажирського літака становить близько 925 км/год, однак цього разу сталося щось незвичайне і вельми дике: п'ять пасажирських рейсів дещо змусило рухатися на надзвуковій швидкості 1290 км/год (швидкість звуку становить 1234,8 км/год), пише Daily Mail.

У результаті п'ять рейсів, рейс 22 Virgin Atlantic Airways, рейс 292 British Airways, рейс 216 British Airways, рейс 64 United Airlines і рейс 120 American Airlines, досягли швидкості понад 1290 км/год. Як вважають учені, причиною такого прискорення комерційних рейсів став вітер уздовж реактивної течії.

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Реактивний потік рухається із заходу на схід і може значно скоротити час потоку і доставити пасажирів до пункту призначення значно раніше. Утім, це буде та ще пекельна поїздка — адже платою за рух реактивною течією стане сильніша турбулентність.

За даними Національної метеорологічної служби США, рейс Virgin Atlantic вилетів із Вашингтона о 22:45 у суботу і досяг швидкості о 23:20, перебуваючи на схід від Лонг-Айленду. Експерти повідомили, що швидкість вітру на висоті, на якій літають літаки, досягала 426 км/год. Пізніше вчені запустили того ж вечора другий метеозонд і зафіксували другий за силою вітер на верхніх рівнях, зареєстрований у цьому регіоні з середини 20 століття.

За даними Національної метеорологічної служби США, швидкість вітру над Вашингтоном сягала 426 км/год на висоті, на якій літають літаки Фото: Twitter

Таким чином рейс отримав неймовірне прискорення, поки рухався вздовж реактивного потоку, однак, коли він залишив його, віддалившись далі на північ, швидкість стабілізувалася і склала 926-1126 км/год. Зазначимо, що швидкість, як і раніше, була вищою за типову крейсерську швидкість, що в результаті дозволило досягти пункту призначення швидше на 45 хвилин.

Однак цей рейс став не єдиним, хто отримав прискорення через реактивний потік. За даними експертів, ще чотири літаки також прибули до пункту призначення значно раніше визначеного терміну:

рейс 292 British Airways з Вашингтона до Лондона прибув на 32 раніше;

рейс 216 British Airways з Вашингтона до Лондона — на 20 хвилин раніше;

рейс United Airlines з Ньюарка до Лісабона — на 20 хвилин раніше;

рейс 120 American Airlines із Філадельфії до Дохи — прибув вчасно, вилетівши на 30 хвилин пізніше запланованого.

За словами метеоролога Джеффа Берарделлі, попри те, що пасажирські рейси досягли швидкості 1290 км/год, що значно перевищує швидкість звуку, технічно жоден з них не подолав звуковий бар'єр. Річ у тім, що літаки перебували в зоні вітру зі швидкістю 321 км/год і більше, а тому рухалися разом із ним. Тобто жоден із літаків сам по собі насправді не рухався зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку, відносно довкілля, в якому вони перебували.

Експерти зазначають, що єдиним комерційним літаком, якому вдалося подолати звуковий бар'єр, був "Конкорд", що вийшов на пенсію, — саме він міг розвивати неймовірну швидкість у 2172 км/год. Він був виведений з експлуатації 2003 року, через кілька років після катастрофи у Франції в липні 2000 року.

Наразі NASA працює над створенням приймача "Конкорда", якій міг би розвивати швидкість понад 1500 км/год. Такий надзвуковий літак міг би долетіти з Лондона до Нью-Йорка за 4 години, однак поки це неможливо, пілоти можуть використовувати для прискорення реактивні потоки.

Реактивна течія утворюється через контраст між холодним щільним повітрям на полюсах і теплим легким повітрям у тропіках у поєднанні з обертанням Землі. Попередні дослідження показали, що одним із потенційно позитивних ефектів реактивної течії є збільшення швидкості польоту, залежно від напрямку руху літака. Простими словами, літаки можуть "ковзати за вітром", тим самим збільшуючи свою швидкість і скорочуючи час польоту, водночас спалюючи менше палива і скорочуючи кількість викидів.

Наприклад, дослідження команди з Університету Редінга показало, що комерційні трансатлантичні рейси можуть споживати до 16% менше палива, якщо зможуть успішно використовувати швидкі вітри. Зворотний бік використання реактивних потоків полягає в тому, що пасажири відчуватимуть більшу турбулентність через швидшу реактивну течію.

Зазначимо, що торік дослідники також виявили, що глобальне потепління Землі прискорює вітри в струменевих течіях через зміну щільності повітря в атмосфері планети. При цьому вищі швидкості вітру призведуть до сильніших висхідних і низхідних потоків, що призведе до серйозної турбулентності для літаків.

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