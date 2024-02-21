Довжина 9000 світлових років. Розкрито секрет загадкової хвилеподібної структури в Чумацькому Шляху (фото)

Найбільша з усіх відомих газових структур у нашій галактиці виявилася не статичним явищем.

Ще 2020 року астрономи виявили найбільшу газову структуру з усіх відомих у диску нашої галактики. Ця хвилеподібна газова структура, що складається із взаємодіючих регіонів зореутворення, отримала назву Хвиля Редкліффа. Вона знаходиться на відстані 500 світлових років від нас у найближчій до нас точці, а її довжина становить 9000 світлових років. Ще дуже багато чого астрономи не знають про цю загадкову структуру, але згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, вчені зробили важливе відкриття. Виявилося, що ця структура не є статичною, а перебуває в русі, пише ScienceAlert.

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Незабаром після виявлення хвилеподібної газової структури астрономи не мали достатньо даних, щоб зрозуміти її природу. Але нові дані, отримані за допомогою космічного телескопа Gaia, дозволили вченим зробити важливе відкриття.

Автори дослідження визначили положення і швидкість руху молодих зірок, народжених у газових хмарах Хвилі Редкліффа, щоб зрозуміти, що ця структура насправді не тільки обертається навколо центру галактики, а й коливається сама по собі.

Приблизний контур Хвилі Редкліффа в нічному небі Землі Фото: Wikipedia

Науковці порівнюють періодичний рух найбільшої газової структури в Чумацькому Шляху з рухом змії або ж із "хвилею", яку запускають уболівальники на футбольному стадіоні, коли встають і сідають під час матчу. Тобто зоряні скупчення у Хвилі Редкліффа рухаються подібним чином.

Як показують розрахунки вчених, коливання цієї структури можуть бути викликані впливом гравітації, яку створює звичайна матерія в Чумацькому Шляху. Тобто для пояснення коливального руху Хвилі Редкліффа не потрібна темна матерія, вважають астрономи.

Модель руху Хвилі Редкліффа. Біла лінія представляє її поточне положення, а сині плями являють собою зоряні скупчення. Фіолетова і зелена лінії показують, як хвиля рухатиметься в майбутньому Зелена і фіолетова лінії вказують майбутні позиції. Жовта точка — Сонце Фото: ScienceAlert

Але що саме спричинило появу цієї газової структури і чому вона рухається в такий спосіб поки що залишається загадкою. Можливо, за появу Хвилі Редкліффа були відповідальні вибухи масивних зірок або наднові. Можливо, ця структура з'явилася внаслідок гравітаційних взаємодій з галактиками-супутниками Чумацького Шляху або зіткнень з іншими галактиками.

Вчені також не знають, скільки таких хвилеподібних газових структур може існувати в Чумацькому Шляху і чи є вони в інших галактиках.

Оскільки Хвиля Редкліффа, мабуть, утворює основу спірального рукава Чумацького Шляху, в якому ми перебуваємо, то коливальні рухи газової структури можуть означати, що спіральні рукави також коливаються. Таким чином наша галактика є більш динамічною, ніж передбачалося.

Вчені продовжать дослідження Хвилі Редкліффа, щоб отримати більше інформації про цю загадкову хвилеподібну структуру. Також нові спостереження за космосом, можливо, дадуть змогу виявити нові подібні астрономічні об'єкти в Чумацькому Шляху, а можливо і в інших галактиках.

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