Що знаходиться за краєм нашого Всесвіту: п'ять найбільш приголомшливих теорій

Що знаходиться за межами спостережуваного Всесвіту? У науки є п'ять однаково правдоподібних і водночас недоведених теорій про великий потойбічний світ.

Що таке спостережуваний Всесвіт?

Для початку поговорімо про те, що таке спостережуваний Всесвіт насправді. А потім ми зможемо поміркувати про "потойбічний" світ.

Спостережуваний Всесвіт охоплює весь простір, який ми можемо спостерігати та вимірювати, ґрунтуючись на світлі, що доходить до нас. Вік нашого Всесвіту становить приблизно 13,772 мільярда років. Це означає, що все, що знаходиться далі, ніж може подолати світло, від початку існування нашого Всесвіту просто не встигло дійти до нас і тому залишається неспостережуваним.

Проблема в тому, що це не технічне обмеження. Річ не в тому, що технології недостатньо розвинені, щоб зазирнути за цю таємничу завісу. Це просто обмеження, зумовлене самою швидкістю світла. Точно так само, як неможливо прочитати лист, який ще не прийшов.

Крім того, сам Всесвіт розширюється дедалі швидше, а це означає, що таємнича межа віддаляється від нас дедалі далі. Радіосигнал із Землі технічно ніколи не зможе досягти кордону Всесвіту, навіть якщо він буде йти до нього нескінченно довго.

Якщо Всесвіт постійно розширюється, то "у що" він розширюється? Якби ви полетіли до краю Всесвіту, що б ви побачили?

Зовні одна порожнеча

За межею нашого Всесвіту може бути одна порожнеча Фото: New Atlas

Згідно з однією з теорій, за межами нашого Всесвіту може перебувати нескінченна порожнеча.

Ми не можемо осягнути справжнє "ніщо", оскільки воно не спостережуване і не піддається ніякому опису. Це відсутність усього. Ба більше, чи може взагалі існувати нескінченний простір? Наскільки ми знаємо, все суще обмежене. Навіть те, що зараз здається нескінченним, лише наближається до нескінченності, але ніколи не буває по-справжньому нескінченним.

Наш дім усередині чорної діри

Може виявитися, що ми всі живемо всередині чорної діри Фото: ScienceAlert

Ще одне цікаве явище може стати можливою відповіддю на питання про наш власний Всесвіт. Чорні діри — це об'єкти, які виникають, коли вмираючі зірки руйнуються під дією власної маси, утворюючи неймовірно щільну сингулярність.

Чорні діри викривляють сам простір-час до такої міри, що ніщо не може уникнути їхнього гравітаційного тяжіння за горизонтом подій. Навіть світло. Що знаходиться за горизонтом подій чорної діри, залишається загадкою, як і межі нашого власного Всесвіту.

Що, якщо наш Всесвіт перебуває всередині однієї з таких чорних дір? З якої причини він розширюється, з кожною секундою відсуваючи свій край усе далі й далі за межі нашої досяжності, причому так швидко, що навіть світло не може досягти краю. Можливо, це та сама сила, яка не дає світлу покинути чорну діру?

Те, що ми спостерігаємо як гравітаційне тяжіння зовні чорної діри, зсередини є простором-часом, який постійно збільшується, відсуваючи межу все далі від усього. Точно так само розширюється і наш Всесвіт.

Фізик-теоретик Никодим Поплавський запропонував ще одну цікаву теорію. Наш Всесвіт виник із частини набагато більшого Всесвіту, яка потрапила в чорну діру і стискалася, поки не досягла незбагненно щільного стану. Потім цей фрагмент ядра, схильний до гравітаційного обертання, різко вибухнув, утворивши наш сучасний Всесвіт, яким ми його знаємо. Це ядро може бути джерелом нашого Великого вибуху.

Теорії про чорні діри описують горизонт подій як точку, в якій простір-час викривляється швидше за світло. Саме тому світло не може вирватися назовні. Воно недостатньо швидке, щоб досягти краю. Те ж саме відбувається і з нашим Всесвітом. Розширення самого Всесвіту — простору-часу — відбувається набагато швидше, ніж швидкість світла. То невже ми опинилися всередині гігантської чорної діри?

Це також може означати, що кожна чорна діра в нашому всесвіті може містити інші всесвіти. Кожен із них може містити всесвіт, дуже схожий на наш. А за межами нашого всесвіту може лежати набагато більший всесвіт. А ми всього лише укладені в чорну діру всередині нього.

За краєм нашого Всесвіту знаходиться інший

За межею Всесвіту знаходиться його більша частина Фото: Antifal Real

Інша теорія припускає, що поки що не спостережувана частина нашого Всесвіту містить ще більшу частину Всесвіту. Більше зірок, галактик і скупчень у просторі, що нескінченно розширюється.

Це також робить цю теорію схожою на інше припущення, яке називається "Теорія Мультивсесвіту". Якщо простір справді нескінченно розширюється, то мають існувати й нескінченні повторення нашого власного всесвіту, нашої планети Земля. В одному нескінченному всесвіті має бути нескінченна кількість "Земель". Зрештою, є межа тому, скільки всього можна створити за допомогою атомів, навіть якщо ця межа незбагненно висока.

Але якщо наш Всесвіт постійно розширюється, то у що ж він розширюється? Якщо наш Всесвіт має форму повітряної кулі, яку надувають, то він розширюється на своїй поверхні. Але що таке простір навколо кулі? Якщо наш Всесвіт — це замкнуте коло, то що знаходиться за його межами? Має ж щось бути?

Різні форми Всесвіту Фото: Gary Hinshaw / Public Domain

На зображенні вище показано три можливі геометричні форми нашого Всесвіту. Але яку б із них ви не вибрали, у нього є "всередині" і "зовні". Інший вимір. Щось потойбічне.

Темний потік ззовні

Невідома сила ззовні впливає на Весленну Фото: NBC News

Якщо слідувати загальноприйнятим космологічним моделям, то поширення скупчень галактик у нашому Всесвіті внаслідок розширення та інфляції має бути випадковим. Однак учені стверджують, що виявили певну закономірність, яка показує, що деякі частини Всесвіту притягуються сильніше, ніж інші. Це тяжіння має виходити від потужної сили, що виникає за межами спостережуваного нами Всесвіту.

Спочатку передбачалося, що цією неспостережуваною зовнішньою силою може бути та чорна діра. Але якби це була чорна діра, то швидкість наближення прискорювалася б експоненціально, чим ближче вони були б до чорної діри. Однак їхня швидкість залишається постійною, і ймовірність того, що причиною гравітаційного тяжіння є чорна діра, невелика.

Вчений, доктор Річард Холман, припускає, що ця зовнішня сила може походити від іншого всесвіту, що знаходиться за межами нашого.

Ці твердження все ще заперечуються, але являють собою цікаву теорію про щось могутнє, що ховається за межами нашого Всесвіту.

Всесвіт є частиною мультивсесвіту

Наш Всесвіт може бути частиною мультивсесвіту Фото: Inverse

Одна з найпопулярніших теорій свідчить про існування "мультивсесвіту" — сукупності незліченних всесвітів, які плавають у бульбашках поруч один з одним. Кожен всесвіт складається з альтернативної реальності.

З огляду на цю теорію та її підхід до нескінченності, можна стверджувати, що існує всесвіт, у якому ваше життя точно таке саме, як і зараз, за тим лише винятком, що ви працюєте клоуном на роликах. В іншому всесвіті ви ніколи не народжувалися. А в третьому — ви серійний вбивця.

Теорема про мультивсесвіт описує всі ці всесвіти, що плавають поруч один з одним у порожньому просторі, не пов'язані один з одним. Кожен із них містить окрему реальність, як бульбашка. І деякі люди припускають, що ви можете потрапити в іншу реальність, пройшовши через червоточину або чорну діру.

Це повертає нас до теорії про те, що ми застрягли в чорній дірі. Адже це означає, що, стрибнувши в іншу чорну діру, ми можемо потрапити в інший всесвіт.

Найімовірніше, ми ніколи не отримаємо правильної відповіді на запитання, що ж насправді знаходиться за її межами.

Оскільки Всесвіт розширюється швидше за швидкість світла, ми, найімовірніше, ніколи не зможемо досягти його межі або побачити його. Те, що знаходиться за його межами, може залишитися загадкою навіть через довгий час після загибелі людства.

І хоча в процесі розширення і плину часу відкриваються нові галактики і зірки, світло яких тільки починає доходити до нас, ці новознайдені зірки і галактики ставатимуть дедалі тьмянішими через червоний зсув, оскільки світлу доводиться долати більшу відстань. Найдальші зірки та галактики просто стануть невидимими.

Що це — мультивсесвіт, велике ніщо або інша галактика за межами чорної діри? Ми, найімовірніше, ніколи не дізнаємося відповіді на це запитання. Нам залишаться лише припущення і теорії про те, що знаходиться за межею.