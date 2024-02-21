Зірки-вампіри. Виявлено невідоме джерело пилу: відповідає за життя і смерть у Всесвіті

Відкриття того, що білі карлики-вампіри розносять пил, наближає астрономів до розуміння циклу життя і смерті зірок.

Астрономи виявили раніше невідоме джерело космічного пилу, який служить будівельними блоками для зірок. Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, з'ясували, що такий пил може утворитися внаслідок космічного вибуху, який відбувається, коли мертва зірка білий карлик відриває матеріал від свого компаньйона, а потім взаємодіє з газом зі свого безпосереднього оточення. Такий вибух називається наднова типу 1а, пише Space.

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Уже не вперше астрономи пов'язують наднові з утворенням космічного пилу, але попередні спостереження стосувалися наднових, що виникають унаслідок стиснення ядра зірок. Такий вибух відбувається, коли в масивної зірки закінчується запас палива, необхідного для процесу термоядерного синтезу.

Але такі наднові не спостерігали в еліптичних галактиках, тому астрономи намагалися пояснити, звідки саме виникає пил у них. І тепер нове дослідження пропонує відповідь: пил, який є будівельним матеріалом для зірок, може походити від білих карликів-вампірів, які забирають речовину у своїх зірок-компаньйонів, перед тим як вибухнути надновою типу 1а.

Білі карлики являють собою мертві зірки, що з'явилися, коли у не дуже масивних зірок закінчується паливо, необхідне для термоядерного синтезу, і їхні ядра стискаються. Але такі зірки мають занадто малу масу, щоб їхні ядра перетворилися на нейтронну зірку або чорну діру.

Хоча деякі білі карлики існують ізольовано, є й ті, в яких є зірки-компаньйони. Останні, якщо можна так висловитися, повертають до життя зоряні трупи. Річ у тім, що білі карлики, як вампіри, висмоктують речовину у своїх сусідів, унаслідок чого вона переміщується на мертву зірку. Коли відбувається занадто велике накопичення вкраденої речовини, то це призводить до термоядерного вибуху, тобто до появи наднової типу 1а.

Хоча деякі білі карлики існують ізольовано, є й ті, в яких є зірки-компаньйони. Останні, якщо можна так висловитися, повертають до життя зоряні трупи. Річ у тім, що білі карлики, як вампіри, висмоктують речовину у своїх сусідів, унаслідок чого вона переміщується на мертву зірку. Коли відбувається занадто велике накопичення вкраденої речовини, то це призводить до термоядерного вибуху, тобто до появи наднової типу 1а Фото: space.com

Щоб визначити, чи можуть наднові типу 1a створювати космічний пил, вчені спостерігали за надновою під назвою SN 2018evt за допомогою космічних і наземних телескопів. Вчені виявили, що наднова зіткнулася з матеріалом, який був викинутий двома зірками і це зіткнення посилає ударні хвилі через викинутий газ, при цьому пил утворюється в самому газі в міру його охолодження після проходження ударних хвиль.

Вчені з'ясували, що зіткнення призвело до утворення величезної кількості пилу, маса якого еквівалентна 1% маси Сонця. У міру подальшого охолодження газу, як вважають учені, виробництво пилу збільшиться в 10 разів.

Результати дослідження показують, що наднові типу 1а не такі ефективні у виробництві газу, як інші наднові. Але вони є значним або навіть домінуючим джерелом пилу в еліптичних галактиках.

Учені вважають, що білі карлики можуть відігравати важливу роль у циклі утворення і смерті зірок, а також у процесах, які призводять до появи планет, а іноді й життя на них у тому вигляді, в якому ми його знаємо. За словами вчених, такий пил може також об'єднатися в планетезималі, тобто будівельні блоки планет, і навіть після смерті одних зірок процес створення нових об'єктів триває. Тобто білі карлики по суті відіграють важливу роль у кругообігу життя і смерті у Всесвіті.

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