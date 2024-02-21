Люди не можуть передбачати погоду за болем у суглобах: учені оскаржили усталену думку

Незважаючи на сформовану в суспільстві думку, що біль у різних частинах тіла може бути пов'язаний з погодними умовами, вчені не знайшли фактів, які б підтверджували це, хоча під час дослідження було помічено один виняток.

Багато хто з нас часто чув, як хтось стверджує, що може передбачати погоду за спалахами артриту і за болем у суглобах. Багато людей дійсно вважають, що існує певний зв'язок між різною погодою і частотою болю в наших кінцівках. Але недавнє дослідження, проведене під керівництвом Сіднейського університету, спростовує це давнє переконання, пише WAtoday.

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Під час масштабного аналізу вчені вивчили дані понад 15 000 осіб по всьому світу, які страждають на захворювання опорно-рухового апарату, такі як артрит, щоб з'ясувати, чи дійсно існує зв'язок між їхнім болем і погодою. Вони не запитували учасників безпосередньо про вплив погоди. Замість цього вони фіксували рівень болю протягом певного часу, а потім порівнювали ці записи з такими погодними умовами, як вологість, температура і тиск у навколишньому середовищі.

Результати показали, що зміни погоди не впливали на ризик виникнення болю в колінах, стегнах і попереку. Однак був один виняток: у людей із подагрою, особливим видом артриту, ризик загострень був вищим у теплі та сухі дні. На думку дослідників, це може бути пов'язано зі зневодненням та іншими факторами, що призводять до підвищення рівня сечової кислоти, що може погіршити перебіг подагри.

Чому ж так багато людей вважають, що їхні болі пов'язані з погодою? Дослідження припускає, що мова може йти скоріше про зміни в поведінці та настрої, пов'язані з погодою, ніж про те, що сама погода безпосередньо викликає біль. Активність, постава, фізичні навантаження і навіть настрій — усе це може впливати на те, як ми відчуваємо біль, а в певну погоду всі ці чинники можуть непомітно змінюватися.

Провідний автор дослідження, професор Мануела Феррейра, та її команда вважають, що нам час забути про помилкове твердження, яке говорить, що погода впливає на біль в опорно-руховому апараті. Це не перше дослідження, в якому було зроблено подібні висновки, але воно є одним із найповніших на сьогоднішній день.

Проте не всі поділяють такий скептицизм. Професор Рашель Бухбіндер, яка має особистий досвід боротьби з остеоартритом, визнає результати дослідження, але залишається відкритою для подальших досліджень, не поспішаючи ставати на бік авторів. Хоча зв'язок між погодою і болем, можливо, не такий сильний, як вважається, концентрація уваги на тому, що ми можемо контролювати — фізична активність, контроль ваги і психічне здоров'я, є ключем до запобігання хронічному болю.

Хоча наші суглоби, за словами вчених, не є надійними метеостанціями, ми можемо багато чого зробити, щоб впоратися з болем і залишатися активними, незалежно від прогнозу погоди на найближче майбутнє.

Раніше Фокус писав про несподівану причину розвитку артриту, названу вченими. Дослідження припускає, що пари від дров'яних печей і барбекю дивним чином можуть спровокувати ревматоїдний артрит.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше у світі вилікували артрит у горили. У Будапештському зоопарку самка горили стала першим приматом, якому провели терапію стовбуровими клітинами. Експеримент обіцяє надію на лікування не тільки тваринам, а й людям.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.