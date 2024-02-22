Чи можуть люди дихати рідинами з киснем, як це роблять у фантастичних фільмах

Дослідники кажуть, що ця ідея навіть була випробувана на ссавцях, але є деякі нюанси.

Дихати рідиною — погана ідея, особливо для тих, хто еволюціонував, щоб дихати повітрям. Але існує концепція, яка була перевірена на тваринах і людях, яка доводить, що ми можемо дихати певними рідинами, багатими на кисень, пише IFLScience.

Ідея звучить як наукова фантастика, але насправді, в клініках використовується часткова рідинна вентиляція, що забезпечує пацієнтів киснем під час штучної вентиляції легенів.

Звісно, йдеться не про рідкий кисень, бо це був би останній вдих людини. Як відомо, кисень стає рідким за температури -183°C. Натомість у лікарнях використовують рідини, багаті киснем, такі як перфторвуглець (ПФВ), які підтримують газообмін у легенях людини.

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Крім цього, вважається, що рідинне дихання може стати в пригоді глибоководним дайверам. Якщо легені заповнити рідиною, то внутрішній тиск у тілі відповідатиме зовнішньому, що убезпечить дайверів від декомпресійної хвороби.

Рідинне дихання було випробувано на ссавцях, серед яких були кішки і миші. Деякі піддослідні виживали протягом кількох тижнів. Але був один серйозний недолік — тварини вмирали після повернення до нормального дихання повітрям. Усе ж таки експеримент продемонстрував, що повна рідинна вентиляція легень можлива.

Також виникла й інша серйозна проблема. У кішок надходження кисню в кровотік було ефективним, але виділення вуглекислого газу виявилося порушеним.

Варто враховувати, що під час часткової рідинної вентиляції, яку проводять медики, кількість рідини в легенях невелика і виводиться шляхом випаровування. Але дихати повністю зануреним у рідину було б украй неприємно. Людина б відчувала, що вона тоне протягом усього часу.

Розширення і стиснення легень також було б вельми проблематичним, оскільки наше тіло не звикло до переміщення таких щільних рідин. Виведення вуглекислого газу також було б проблематичним. Деякі вчені пропонують прикріплювати до кровотоку пристрій, який міг би допомагати виводити вуглекислий газ.

Рідинне дихання стало б у пригоді і для освоєння космосу в майбутньому. Такий метод дихання може розв'язувати проблему надмірних перевантажень, з якими астронавти стикаються під час розгону космічного корабля. Люди можуть витримувати силу близько 9 G протягом кількох секунд, але навіть вплив сили в 6 G протягом тривалого періоду буде фатальним.

Однак якщо ви помістите когось у рідину, ви зможете розподілити силу по поверхні його тіла, що дасть йому змогу витримувати силу приблизно до 24 G.

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