Навіщо потрібен високосний рік: астрофізики пояснюють додатковий день у лютому 2024 року

Раз на чотири роки в лютому з'являється 29 число і 2024 рік якраз має такий триваліший місяць.

2024 рік є високосним, але деякі люди не знають, що насправді це означає. Чому у високосному році лютий має 29 днів, а не 28 як зазвичай? Астрофізики Міндже Кім і доктор Джеймс МакКормак з університету Ворика, Велика Британія, пояснюють у чому суть цього явища, пише Phys.

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За словами Кіма, високосні роки мають найважливіше значення в узгодженні нашого календаря з орбітальним рухом Землі навколо Сонця. Тривалість повного обороту нашої планети навколо Сонця, який ще називають тропічним роком, становить приблизно 365,24 днів. Відповідно це значення трохи більше, ніж кількість днів у стандартному календарі, який складається з 365 днів. Хоча, здавалося б, усього чверть дня і є незначним збільшенням, але з часом це призводить до помітного зміщення в календарі

За словами Кіма, якщо не враховувати цей додатковий час, то звичайний календар не буде синхронізуватися з астрономічними сезонами, що призведе до значних зсувів протягом багатьох років. Щоб запобігти цьому зміщенню і підтримувати узгодженість стандартного календаря з часом подорожі Землі навколо Сонця і потрібні високосні роки.

Щоб не було невідповідності кожні чотири роки до лютого додають ще один день, тобто 29 число. Таке просте розв'язання проблеми було вдосконалено в григоріанському календарі, який є найбільш використовуваною календарною системою на Землі.

Високосні роки мають найважливіше значення в узгодженні нашого календаря з орбітальним рухом Землі навколо Сонця Фото: NASA / Terry Virts

За словами МакКормака, високосні роки було запроваджено в календарну систему ще за часів Стародавнього Риму, коли рік було поділено на 12 місяців і 365 днів. У 46 році до нашої ери Юлій Цезар запропонував новий юліанський календар, у якому додавали ще один день до найкоротшого місяця в році, тобто лютого. Додавати один день потрібно було кожні 4 роки, що мало забезпечити передбачувану корекцію проблеми зміщення чверті дня.

Але насправді відбулося надмірне коригування. Адже сонячний рік триває не точно 365,25 днів, а насправді трохи менше — 365,2422 днів. Тож юліанський календар і сонячний рік тепер відхилялися один від одного, хоча й не так сильно — приблизно на 11,2 хвилини на рік.

До кінця 16 століття це призвело до того, що календар відхилявся від сонячного року на 13 днів. Тому Папа Римський Григорій XIII 1582 року провів календарну реформу і представив григоріанський календар, який змінив юліанський календар, щоб врахувати зміщення на 11,2 хвилини.

За словами МакКормака, щоб покращити надмірне коригування, яке вносив юліанський календар, григоріанський календар пропускає 3 високосні дні кожні 400 років. Тому середня тривалість року становить 365,2425 днів, що є ближчим значенням до тривалості сонячного року — 365,2422 днів.

Вчені кажуть, що високосні роки є демонстрацією того, як люди змогли узгодити земну концепцію часу з природним ритмом Всесвіту.

Як уже писав Фокус, у Китаї в гробниці знайшли 2000-річний астрономічний календар. За словами археологів, календар складається з 23 дерев'яних дощечок.