Із Чумацьким Шляхом щось не так: нові дані суперечать чинній теорії

Учені вважають, що Чумацький Шлях насправді набагато старший, ніж передбачається зараз.

Астрофізики, які беруть участь у проєкті CIELO, що об'єднує вчених із Аргентини, Чилі й Іспанії, використовуючи наявні дані спостережень зробили цікаве припущення. Вони вважають, що насправді наша рідна галактика на 2 млрд років старша, ніж вважається зараз, пише Forbes.

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Метою проєкту СIELO є створення віртуального Всесвіту для вивчення того, як формуються галактики та як сформувався наш Чумацький Шлях зокрема. Дві астрофізикині з цього проєкту — Патриція Тіссера та Сусана Педроса — використовують чисельне моделювання для створення віртуального Всесвіту, що складається з двійкового коду, тобто буквально з нулів і одиниць. Результати цих чисельних експериментів потім порівнюють зі спостереженнями за космосом.

Учені пояснюють, що вони беруть швидкість, розподіл мас, температуру, хімічні елементи в зірках і газі, що оточує зірки, і порівнюють їх зі спостереженнями. Завдяки цьому можна зрозуміти, чи існують правильні гіпотези, чи їх необхідно змінити.

Що стосується Чумацького Шляху, то зараз припускають, що наша галактика з'явилася приблизно 10 млрд років тому Фото: Titan

Щодо Чумацького Шляху, то зараз припускають, що наша галактика з'явилася приблизно 10 млрд років тому. Вона є звичайною спіральною галактикою з одного боку, але з іншого — це той рідкісний випадок, коли за останні кілька мільярдів років вона не зазнавала масштабних злиттів із іншими галактиками. Передбачається, що вся морфологія Чумацького Шляху майже не змінилася за мільярди років. Хоча через кілька мільярдів років на Чумацький Шлях очікує моторошна катастрофа, адже наша галактика зіллється із сусідньою галактикою Андромеди.

Водночас астрофізики вважають, що моделювання й дані спостережень вказують на те, що насправді Чумацький Шлях може мати вік не 10 млрд років, а 12 млрд років. Бо в нашій галактиці можуть існувати зірки, які набагато старші за Чумацький Шлях, і вони можуть бути майже такими ж старими, як і сам Всесвіт, якому 13,8 млрд років.

Як уже писав Фокус, ще 4 роки тому на відстані 500 світлових років від нас астрономи виявили дивну, схожу на хвилю структуру, що складається з газу та зоряних скупчень. Уся структура займає 9000 світлових років завдовжки. Нове дослідження дозволило виявити важливу особливість цієї структури. Виявилося, що вона рухається просто навколо центру Чумацького Шляху, а звивається, як змія, тобто робить хвилеподібні рухи.

Також Фокус писав про те, що астрономи підтвердили головне джерело появи золота в космосі. Учені вперше змогли переконатися в тому, що метали, важчі за залізо, створюють зіткнення мертвих зірок, у результаті яких виникають вибухи кілонових.