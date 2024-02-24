Без цього не вижити: чому у кішок у вухах дуже мало шерсті (фото)

У вчених є цікава теорія з цього приводу.

Багато видів кішок повністю вкриті м'якою, густою шерстю. Але у внутрішній частині вух цієї шерсті дуже мало. Вчені вважають, що насправді в цьому немає нічого незвичайного і це відіграє важливу роль у житті кішок і котів, пише Live Science.

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За словами Джудіт Стелла з Університету Пердью, США, шерсть відіграє важливу роль для кішок і котів. Наприклад, вона захищає шкіру тварин від пошкоджень, вона необхідна для підтримання потрібної температури тіла, має ще низку важливих функцій, але шерсть не однаково розподілена по тілу котів.

Більша частина шерсті кішок складається з двох шарів: більш тонкого підшерстя, що забезпечує тепло і зупиниться тонше влітку, і надшерстного покриву, який забезпечує основний захист.

За словами Стелла, шерсть покриває майже все тіло кішок, але на подушечках їхніх лап немає шерсті. А у внутрішній частині вух тварин її дуже мало. І це нормально, хоча до кінця не зрозуміло, чому існує таке явище. Вчена вважає, що це пов'язано зі звуком.

Така особливість зовнішності притаманна не тільки домашнім кішкам, а й степовим кішкам, оцелотам і рисі, які всі належать до підродини котячих Felinae (Малі кішки). Навпаки, у великих котячих, таких як тигри і леви, які належать до підродини Pantherinae (Великі кішки), такої лисини у вухах немає.

Більша частина шерсті кішок складається з двох шарів: більш тонкого підшерстя, що забезпечує тепло і зупиниться тонше влітку, і надшерстяного покриву, що забезпечує основний захист. Фото: BBC

Біолог Джонатан Лосос з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі, США, вважає, що наявність лисини у маленьких кішок дає змогу припустити, що це може бути результатом природного відбору. Тобто такі особливості більш вигідні маленьким кішкам, а не великим.

Стелла вважає, що еволюційна перевага може полягати в тому, як полюють різні види кішок. Кішки можуть чути ультразвук, а гризуни видають звуки в цьому діапазоні. Тому, можливо, відсутність шерсті у вухах допомагає зосередити звукові хвилі у вусі і показати, звідки вони виходять.

Дослідження показують, що більшу частину раціону малих кішок складають гризуни, тому відсутність шерсті у вухах є цінною перевагою. Великі кішки полюють на більшу здобич, тому їм не потрібна така особливість, вважають науковці.

Наразі це всього лише теорія, але наявність цієї риси у всієї підродини Felinae переконливо свідчить про те, що мала кількість шерсті у вухах кішок забезпечує певну адаптивну перевагу. Але ще потрібно це довести.

Як уже писав Фокус, домашня кішка заразила людину чумою і хвороба з минулого прокинулася раптово. Нещодавній випадок зараження людини чумою вкотре нагадав, що більшість хвороб минулого нікуди не поділися і просто чекають свого моменту.

Також Фокус писав про те, чому кішки шкодять у будинку. Дослідники вважають, наші вихованці насправді не такі вже й злісні та дріб'язкові, а дивна поведінка пояснюється зовсім іншими мотивами.