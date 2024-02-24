Наш мозок буквально зупиняє нас: знайдено причину постійної втоми

Хронічна втома є супутником мільйонів людей, але її причини досі приховуються від лікарів і вчених. Однак нове дослідження змогло внести ясність у процеси цього загадкового захворювання.

Втома переслідує багатьох із нас щодня, проявляючись у найрізноманітніших сферах нашого життя, але для деяких людей вона стає справжньою мукою, перетворюючи найбільш буденні та прості справи на випробування. Такою є реальність для людей з міалгічним енцефаломієлітом/синдромом хронічної втоми (МЕ/СХВ) — станом, який досі було важко вивчити. Але нове дослідження вчених змогло прояснити деякі моменти цього загадкового і поширеного захворювання, пише Science.

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Нещодавно дослідження, проведене під керівництвом Авіндра Натха з Національного інституту неврологічних розладів та інсульту, дало змогу по-новому поглянути на МЕ/СХВ. Воно підтвердило факт того, що МЕ/СХВ — це реальне, біологічно обґрунтоване захворювання, а не домисел і сукупність інших хвороб і ускладнень. Під час наукової роботи 17 осіб із МЕ/СХВ порівнювали з 21 здоровою людиною, і вчені виявили явні відмінності в активності мозку, імунних реакціях і багато іншого.

Упродовж багатьох років люди з МЕ/СХВ боролися не тільки зі своїми симптомами, а й з пошуком лікарів, які сприймали б їхній стан серйозно. Це дослідження здатне змінити ситуацію і надати багатьом людям так необхідну їм медичну допомогу, націлену на боротьбу з їхніми проблемами.

Починаючи з 2016 року, в дослідженні взяли участь понад 75 учених, а його вартість перевищила 8 мільйонів доларів. Знайти учасників було непросто, оскільки команда зосередилася на тих, у кого симптоми почалися після перенесеної інфекції, уникаючи тих, у кого були захворювання, які могли б спотворити результати. Такий ретельний відбір навіть призвів до несподіваних виявлень недіагностованих захворювань серед учасників, що лише наголосило на необхідності більш ретельного обстеження.

Учасники пройшли всебічне тестування в Національному інституті здоров'я (NIH), включно з біопсією та МРТ, але жодних м'язових відхилень або когнітивних проблем, що пояснюють їхню втому, виявлено не було. Замість цього мозок, здавалося, посилав сигнали "стоп", обмежуючи фізичну активність, подібно до того, як це відбувається з нами під час хвороб. Це привело дослідників до висновку, що МЕ/СХВ може бути насамперед хворобою мозку.

Під час дослідження також було виявлено відмінності в частоті серцевих скорочень і зміну тиску після фізичного навантаження, а також підвищений рівень певних білків в імунній системі. Ці дані дають змогу вченим припустити, що дисфункція імунної системи може бути причиною зміни сигналів саме в мозку. Вчені також заявили, що існує можливість використання вже наявних ліків, наприклад, призначених для лікування раку, для допомоги пацієнтам з МЕ/СХВ

Раніше Фокус писав про те, чи справді людський мозок дозріває до 25 років. Вивчивши останні дослідження, вчені вирішили спростувати упереджені думки.

Також Фокус писав про те, що форма нашого мозку відповідає за наші думки, емоції і навіть поведінку. Недавнє дослідження показало, що фізична форма мозку може мати більше значення, ніж його складна мережа зв'язків і, можливо, ми неправильно розуміємо його будову.

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