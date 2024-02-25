Знижувати градус можна: у Німеччині спростували популярний міф про алкогольні напої

Щоб розвіяти забобони, які існують у середовищі любителів спиртного, вчені провели експеримент, у якому взяли участь 90 осіб віком від 19 до 40 років.

Німецькі вчені розвіяли популярний у середовищі любителів спиртного міф про те, що послідовність вживання різних видів алкогольних напоїв у підсумку впливає на тяжкість похмілля. При цьому медики клініки Helios у Вупперталі замість теоретичних міркувань одразу взялися до практики, набравши для експерименту 90 студентів віком від 19 до 40 років. Про те, яких висновків дійшли фахівці з Німеччини, розповіли журналісти New York Post.

Під час дослідження, зокрема, вчені з'ясовували справедливість відомих приказок щодо змішування різних видів спиртних напоїв, таких наприклад, як пиво і вино. Адже серед любителів добряче випити, але опинитися вранці без важких симптомів похмілля побутує думка, що послідовність випитого алкоголю безпосередньо впливає на те, з якими відчуттями доведеться прокинутися вранці.

За словами наукового співробітника університетської клініки Helios доктора Кая О. Хенселя, німецькій команді, на щастя, нарешті вдалося "вивчити вплив поєднання і порядку вживання пива і вина на інтенсивність похмілля".

Під час експерименту студентів-добровольців з німецького університету і розділили на три групи. Перший день перша група пила пиво доти, доки рівень алкоголю в крові не досяг 0,05%. Потім вони змінили обстановку і пили вино, поки рівень алкоголю в крові не досяг 0,11%. Друга група провела той самий експеримент, але у зворотному порядку, а третя "контрольна" група пила тільки пиво або вино.

Після кожного прийому алкоголю учасників запитували про їхнє самопочуття і рівень сп'яніння, який вони відчували. Потім, наступного ранку, учасники оцінювали інтенсивність похмілля за шкалою від 0 до 7 залежно від того, наскільки сильно вони відчували спрагу, нудоту, втому і запаморочення.

Через тиждень групи помінялися місцями: Учасники, які спочатку пили пиво, цього разу почали з вина, а група, що пила вино, — з пива. Тим часом "контрольна" група, яка пила виключно пиво, перейшла на вино і навпаки.

Результати дослідження

Підрахувавши результати, дослідники виявили, що порядок вживання напоїв не мав істотного впливу на тяжкість похмілля, яке більшою мірою залежало від того, як організм переробляє алкоголь.

Загалом фахівці сходяться на думці, що інтенсивність похмілля більшою мірою визначається об'ємом випитого і швидкістю його вживання, а не тим, у якому порядку вживати напої.

"Для деяких людей достатньо випити всього одну чарку алкоголю, щоб спровокувати похмілля, в той час, як інші можуть випити багато і повністю уникнути похмілля", — сказала представниця Академії харчування та дієтології Сандра Аревало, яка не брала участі в експерименті.

За її словами, важлива кількість алкоголю та час, за який його вжили. Якщо людина випила надто багато або надто швидко, то відчує це, бо печінка не матиме достатньо часу, щоб очистити кров від алкоголю.

Серед інших потенційних чинників, що посилюють похмілля, — недостатня кількість води під час застілля та вживання алкоголю на голодний шлунок.

Проте деякі види міцного алкоголю дійсно збільшують шанси постраждати від "ранкової хвороби". Наприклад, якщо порівнювати віскі та горілку, то важче похмілля спричиняє напій із більшою кількістю конгенерів — тобто темніший напій — віскі.

Раніше ми писали, що вчені досягли значних успіхів у розумінні того, як алкоголь і наркотики взаємодіють з нашим мозком на генетичному рівні. Виявилося, що людська ДНК відіграє вирішальну роль у тому, як ми реагуємо на речовини, що викликають залежність.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.